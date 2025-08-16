Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor

Şeyh Şücaeddin Mescidi Restorasyonu Devam Ediyor
16.08.2025 10:21
Edirne'deki tarihi Şeyh Şücaeddin Mescidi restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat tarafından 15'inci yüzyılda yaptırılan ve günümüzde sadece tek minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi yapının sene sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Bulgaristan girişinde, herkesin karşılayacağı çok butik, çok güzel bir tarihi yapı, bir mescit olacak" dedi.

Edirne'de 15'inci yüzyılda, Sultan 2'nci Murat tarafından Şeyh Şücaeddin Karamani adına yaptırılan ve 18'inci yüzyılda meydana gelen depremle yıkılarak sadece minaresi ayakta kalan Şeyh Şücaeddin Mescidi'nde, geçen yıl kasım ayında restorasyon ve ihya çalışmaları başladı. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, mescidin Tunca Nehri'ne yakın konumda olması nedeniyle bilim kurulu önerisiyle çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmesine karar verildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaların sürdüğü tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

'ÖNEMLİ BİR ESER'

Vali Sezer, "Malumunuz bu sene geçen yıl başlayarak Edirne'deki bütün tarihi ve kültürel miraslarımızın ihyası adına Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın destekleriyle yoğun bir çalışma devam ediyor. Burası da bizim Çevre Vakfı'mız, tarafından restorasyonu yapılan önemli bir eser. Herkesin yarım minare olarak gördükleri, hemen Bulgaristan girişinde, yolun hemen üzerinde olan önemli bir yapı. Aslında 1400'lü yıllarda 2'nci Murat döneminde yaşayan Anadolu alperenlerinden Şeyh Şücaaddin-i Veli dediğimiz, bugün kabri Eskişehir'de bulunan, makamı burada olan büyük bir Anadolu alpereni, çok büyük hizmetler etmiş bir zatın adına yapılmış eser. Bunu ihya etmeye çalışıyoruz" dedi.

'METRUT YAPILARI DA DÜZENLEYECEĞİZ'

Çalışmaların geçen yıl kasım ayında başladığını kaydeden Vali Sezer, "Burası nehir tabanına çok yakın olduğu için kazı çalışmalarından sonra bir proje değişikliğine giderek taş yapı yerine bilim kurulunun da yönlendirmesiyle çelik konstrüksiyon olarak mescidi tamamlayacağız. Yarım kalan minare ve hemen yanında da makamı duruyor Şeyh Şüceaddin-i Veli'nin. Onun da yapımı çeşme ve lavabolarla beraber burasını bir külliye haline getirip, inşallah hemen Bulgaristan girişinde, herkesin karşılayacağı çok butik, çok güzel bir tarihi yapı, bir mescit olacak. Bununla beraber çevresinde düzenleyeceğiz, çevresindeki metruk yapıları da düzenleyeceğiz. Burası komple bir alan olarak Edirne'mize, dolayısıyla da bu toprakların vatan olmasında çok büyük emekleri olan Şeyh Şüceaddin-i Veli gibi bütün Anadolu Rumeli alperenlerine de bir vefa borcunu da yerine getirmiş olacağız. Bu sene sonuna kadar da burası tamamlanarak, inşallah hizmete sunulmuş olacak" diye konuştu.

