Sezai Karakoç'un Eserleri İlk Kez Sergilendi

23.05.2026 11:05
Sezai Karakoç'un arşiv belgeleri ve eserleri 'Zamana Adanmış Sözler' sergisinde tanıtıldı.

Sezai Karakoç'un daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu 'Zamana Adanmış Sözler' sergisinde ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Türk düşünce ve edebiyat dünyasının güçlü isimlerinden Sezai Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan 'Zamana Adanmış Sözler' sergisi kapılarını Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilere açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan sergide, büyük ustanın edebi mirasını yansıtan çok sayıda özel eser sanatseverlerle buluşurken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi ziyaret ederek sergide yer alan arşiv materyalleri hakkında bilgi aldı.

Sergi kapsamında Sezai Karakoç'un edebi ve fikri mirasını yansıtan özel eserler, arşiv belgeleri ve kaligrafi seçkileri 22 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Karakoç'un düşünce dünyasına yolculuk

Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'un yalnızca şiirleriyle değil; hikayelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü bir edebi miras bıraktığını ifade ederek, "insanıyla ve hatta insanlıkla hemhal olmak adına her yola bir not düşmüş; bir açıklama, bir cevap, kimi zaman sorular bırakmış bir isim" olduğunu söyledi.

II. Dünya Savaşı'nın insanlık üzerinde bıraktığı yıkıma ve modern dünyanın krizlerine dikkat çeken Ersoy, Sezai Karakoç'un bu süreçlerle yüzleştiğini, bunları inkar etmediğini belirterek tüm bu buhranlardan güçlü bir umut devşirdiğini anlattı. Ersoy, Karakoç'un "insanların tükenişi gördüğü ve kabullendiği yerde Diriliş mücadelesine revan olduğunu" ifade etti.

Sezai Karakoç anlamak için mücadelesini bilmek gerekir

Sezai Karakoç'un düşünce dünyasının kısa sürede anlaşılabilecek bir yapı olmadığını vurgulayan Ersoy, büyük ustayı anlamak için onun mücadelesini, savunduğu değerleri ve yaşamını iyi bilmek gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Karakoç'un 'Kar' şiirine de değinen Bakan Ersoy, şu satırları okudu:

"Benim bu şiirimi anlayacaksın/ Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın/ Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın."

Bu özel seslenişin Sezai Karakoç'u anlamak adına önemli bir öğüt niteliği taşıdığını belirten Ersoy, hem Karakoç'un eserlerini hem de 'Diriliş' düşüncesi etrafında şekillenen milli, manevi ve insani değerler bütününü okuyup içselleştirmenin önemine işaret etti.

İlk kez sergilenen özel belgeler dikkat çekti

Bakan Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün Sezai Karakoç'un düşünce dünyasını, edebi mirasını ve kültürel etkisini farklı katmanlarıyla görünür kılmayı amaçlayan kapsamlı bir kültür-sanat etkinliği tertip ettiğini dile getirdi.

Serginin ayrıntılarını paylaşan Ersoy, Sezai Karakoç'un farklı dönemlerde yayımlanan eserlerinin ilk baskılarının, Diriliş dergisinin farklı dönem sayılarının ve daha önce kamuoyu ile paylaşılmamış arşiv değeri taşıyan çeşitli belge ve materyallerin yer aldığını kaydetti.

Ersoy, "El yazısı ile yazılmış yazı taslaklarının bulunduğu defter, Diriliş Partisi Genel Başkanı sıfatıyla 1992 yılında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e yazılmış ıslak imzalı belge, dedesi Hüseyin Efendi'ye takdim edilmiş Plevne Madalyası'nın görseli ve açıklaması ile Sezai Karakoç'un şahsi daktilosu ilk kez sergilenen materyallerden bazıları" dedi.

Karakoç'un kelimeleri sanat eserine dönüştü

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından Sezai Karakoç'un şiirlerinden, denemelerinden ve fikir metinlerinden ilham alınarak hazırlanan toplam 30 ayrı özel kaligrafi seçkisinin de sergide yer aldığını dile getiren Ersoy, seçkilerin kelime ile estetiği, düşünce ile sanatı aynı zeminde buluşturduğunu sözlerine ekledi.

"Bir fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerini takip etmeyi hedefledik"

Serginin aynı zamanda sanat ve zarafeti buluşturan özel bir kültürel hafıza alanı oluşturmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Bakan Ersoy, ziyaretçilerin sergiyle Sezai Karakoç'a dair çok yönlü bilgiye erişme ve büyük ustanın dünyasını farklı pencerelerden deneyimleme imkanı bulacağını söyledi.

Sergide yalnızca biyografik veya edebi bir anlatı sunmayı değil, aynı zamanda bir fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerinin takip edilebilmesini hedeflediklerini kaydeden Ersoy, Sezai Karakoç'un 'Diriliş' düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel mirasını genç kuşaklarla yeniden buluşturmak istediklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, ziyaretçilere modern dünyanın krizleri karşısında anlam, hakikat, ahlak ve medeniyet üzerine yeniden düşünme imkanı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Konuşmasının sonunda Sezai Karakoç'u rahmetle, saygıyla ve minnetle andığını belirten Bakan Ersoy, emeği geçen ve destek sunan herkese teşekkür etti.

Ersoy, konuşmasını Sezai Karakoç'un şu sözleriyle tamamladı: "Milletim; Doğu'ya, Batı'ya dur diyecek güç, sensin. Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın. ve bütün insanlığı kurtaracaksın." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
