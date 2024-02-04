'Sılaya hasret Çekmeköy' belgesel serisi başladı
İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi, Anadolu'nun 27 şehrinde 127 köyünü konu alarak hazırladığı Sılaya Hasret Çekmeköy belgesel serisinin tanıtım programı Sivas yöresi ile başladı.
Çekmeköy Belediyesi, 27 şehrin 127 köyünü karış karış gezerek hasret duyulan ve unutulan değerlerin izini sürdüğü "Sılaya Hasret Çekmeköy" belgesel serisine Sivas ili gösterimi ile başladı. Turgut Özal Kültür Merkezi'nde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev sahipliğinde gerçekleşen programa; AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar, Çekmeköy'de faaliyet gösteren Sivas İli ve köyleri dernekleri ile çok sayıda Sivaslı vatandaş katıldı.
Gerçekleşen program ile birlikte; köylerin tarihine, doğal güzelliklerine ve geleneksel yaşam tarzına yer verilen belgesel serisiyle birlikte vatandaşlar Anadolu'nun zengin kültürünü keşfederken memleketlerine duydukları özlemi de giderme fırsatı buldu. Ayrıca programa katılan vatandaşlara belgesellerin yüklü olduğu QR kod ve 2GB hediye internetin yer aldığı kartlar takdim edildi.
Programda selamlama konuşmasını yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bugün burada çok güzel bir organizasyon için Çekmeköy'de yaşayan Sivaslı komşularımız ile bir araya geldik. Sılaya Hasret Çekmeköy belgesel serisinin Sivas bölümleri ile memleket hasretinizi bir nebze olsun durduracak, çocukluk anılarınızın geçtiği yerlerden birer kesit görecekseniz. Sivas'a ait doğal güzellikleri ve birbirinden güzel kültürel değerlerimizi bu belgesel serimizle ölümsüzleştirmiş olacağız. Sizlere vermiş olduğumuz kartlar üzerinde yer alan QR kodları da okutarak köylerimize ait belgesellerin daha uzun hallerine erişebileceksiniz. Şimdiden tüm Sivaslı hemşehrilerimiz için belgeselimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, iyi seyirler diliyorum." dedi.
Program sonrası Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Sivas ili dernek temsilcilerine hediyelerini takdim etti.
Programın finalinde ise Sivaslı sanatçı Şinasi Can türküleriyle salonda bulunan davetlilere zaman zaman hüzünlü zaman zaman ise keyifli anlar yaşattı.
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