Silopi'de 23 Nisan'da Askeri Bando Konseri

Kültür Sanat

Silopi'de askeri bandodan konser

ŞIRNAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolaysıyla Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bando Komutanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sanat Sokağı'nda halka açık konser verdi.

Konsere Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bando ekibince Sanat Sokağı'nda marşlar ve Türk sanat müziği dinletisi yapıldı. Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler sahneye çıkarak koruya şeflik yaptı. Cudi Ortaokulu öğrencisi Abdulselam Tatlı ise askerler ile birlikte Çanakkale Türkü'nü seslendirdi. Konseri dinleyen öğrenciler de türküye eşlik ederek alkışladı.