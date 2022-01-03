Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Temsilciliği tarafından psikolojik danışmanlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uslu katılımcılara anne veya babasını kaybeden, anne babası boşanan, çocukluk çağı travmaları yaşayanlara yönelik neler yapılabileceği konusunda bilgiler verdi.
Seminer sonunda Doç. Dr. Uslu kitabını okuyucular için imzaladı.
Seminere katılan Çimen Eren, aldıkları eğitimin çok faydalı olduğunu söyledi.
Derneğin Şırnak İl Temsilcisi Ahmet Kutlu, meslektaşlarının mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla böyle bir seminer düzenlediklerini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Silopi'de psikolojik danışmanlara yönelik seminer düzenlendi - Son Dakika