Sınavda Dikkat için Korna Yasağı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan zabıta memuru Hilmi Özkürkçü, öğrencilerin sınav sırasında dikkatinin dağılmaması için yaklaşık 5 yıldır okul çevrelerinde sürücülere korna çalmamaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Özkürkçü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumunda öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde dövizlerle sürücülere çağrıda bulundu.

Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki okul çevrelerinde dolaşan Özkürkçü, üzerinde "Sınavdaki öğrencileri rahatsız etmemek için lütfen korna çalmayalım" ve "Bugün sınav günü, lütfen kornaya basmayın", "4 korna 1 doğruyu götürmesin" yazılı dövizler taşıdı.

Özkürkçü, AA muhabirine, uygulamaya yıllar önce sınava giren oğlunun korna seslerinden rahatsız olduğunu söylemesi üzerine başladığını anlattı.

Sınav dönemlerinde okul çevrelerinde sürücüleri uyarmak amacıyla döviz hazırladığını belirten Özkürkçü, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 yıldır bu çalışmayı gönüllü olarak sürdürüyorum. Her yıl farklı içeriklerde dövizler hazırlayarak öğrencilerin sınava daha sakin bir ortamda girmelerine katkı sunmaya çalışıyorum. Sınav merkezlerinin yoğun olduğu bölgeleri tercih ediyorum. Bu bölgede 5 okul bulunuyor ve çok sayıda öğrenci sınava giriyor. Vatandaşlarımız da korna çalmamaya özen gösteriyor. Amacım öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemek ve sınavlarına daha iyi odaklanmalarını sağlamak. Duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Dövizleri gören bazı veliler Özkürkçü'ye teşekkür etti.