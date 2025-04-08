Sincan Belediyesi'nden 'Sincan Kitap Günleri' Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sincan Belediyesi'nden 'Sincan Kitap Günleri' Fuarı

Ankara Sincan Belediyesi, kitap okur sayısını artırmak amacıyla 'Sincan Kitap Günleri' etkinliğini düzenledi. Fuar, 45 farklı kitabevi ile vatandaşların katılımına açık olup, 13 Nisan'a kadar devam edecek.

08.04.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi'nden "Sincan Kitap Günleri" fuarı

ANKARA - Ankara Sincan Belediyesi tarafından, ilçedeki kitap okurlarının sayısını artırma amacıyla "Sincan Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi.

Sincan Belediyesi, ilçede kitap okuma oranını arttırmayı sağlamak için Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Sincan Kitap Günleri" fuarının açılışını gerçekleştirdi. 13 Nisan tarihine kadar sürecek olan fuarın açılışına, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yazar ve vatandaş katıldı. Vatandaşlar, 45 farklı kitabevi tarafından basılan kitapların yer aldığı stantlarda birçok eseri tanıma fırsatı buldu. İlerleyen günlerde ise kitapseverler, yazarlar ile bir araya gelmeye devam edecek.

"Sincan kütüphaneler şehri haline geldi"

Bu tarz fuarlar için ilk önce altyapının sağlanması gerektiğini belirten Ercan, "Belediyemizin yaptığı 14 kütüphane ile Sincan kütüphaneler şehri haline geldi. Millet kütüphanesi formatında olduğu için 24 saat ders çalışma, konforlu, sessiz ders çalışma imkanlarının da içinde barındıran bu kütüphanelerimizde şu anda 80-90 binlere ulaşan kütüphaneye üye olma sayısıyla Türkiye'nin ortalamasının çok üzerinde bir yerdeyiz. İçinde bulunduğumuz salon 3 bin kişilik kolonsuz bir salon. Burası adeta kültür, sanat ve bilim merkezi haline geldi. Sincan değil, Ankara'da parmakla gösterilen bir merkez haline geldi. Fuar gördüğünüz gibi çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Biz de tabii ücretsiz servislerimizle vatandaşımızın buraya ulaşımını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"45 tane yayın evi standı var"

Günde 8-10 bin katılımcının olduğunu söyleyen Ercan, "45 tane yayın evi standı var burada. Ayrıca bu kitap stantlarının yanında geleneksel el sanatlarına yönelik de bazı stantlarımız var. 30 küsur branşta sergilediğimiz bu kültür, ev işi, hobi, meslek kurslarımızın da bir örneğini burada adeta sergilemiş oluyoruz. 14 tane yazarımızı, edebiyat insanımızı burada ağırlayarak imza ve söyleşi etkinlikleri de yapmaya devam edeceğiz. Bazı yayın evlerimiz güzel uygulamalar da yapıyor. Mesela Sincan'da kütüphanelere üye olan kardeşlerimize indirim yapan yayın evleri var. Onlar da ayrıca çok mutlu ettiler beni. Bizim belediyecilik anlayışımız böyle. Belediye deyince aklımıza sadece yol, kaldırım, altyapı falan gelmiyor. Aynı zamanda o şehirde yaşayan tüm insanların, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her türlü ihtiyacına yetişmek lazım" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan, Ankara'ya taşınmış ve Sincan'da 8 aydır yaşadığını belirten Gül Damla, "Kızımla beraber bugün buradayız. Öğretmenimiz velilerde gelebilir deyince hemen fırsat fırsattır dedik. Biz de geldik. Kızımla bayağı bir şeyler aldık. Tabii ne istiyorsa, ne beğeniyorsa kendisi aldı. Şimdi kendime de birkaç kitap adlım okuyacağım. Ben genelde roman seviyorum ama vallahi kızımın aldığını göstereyim size. Genelde gençler bu tarz şeyler seviyorlar. Daha çok müzik gruplarının hayatlarını anlatan kitapları seviyorlar" diye konuştu.

'Edebiyata ve kelimelere gönül vermiş bir kitap işçisi' olduğunu vurgulayan İbrahim Öksüz, "Buradaki fuar daha yeni yürümeye başlıyor, emekliyor. Emeklemeye başlayan her iş gibi, yeni yeni oluşan her iş gibi duyurulması, daha fazla insana ulaştırılması gerekiyor. Hep beraber mücadele ettiğimiz bir fuar. Belediyenin desteği, insanlara duyurulması ve okurunda desteğiyle daha iyiye gideceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ercan, fuar alanında vatandaşlar ile stantları gezip hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Kültür Sanat, Edebiyat, Eğitim, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sincan Belediyesi'nden 'Sincan Kitap Günleri' Fuarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu ile görüşen Trump’tan ’İran’la bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
00:01 Fatih’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, polise de saldırınca vuruldu
23:49 Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
23:38 Netanyahu ile görüşen Trump’tan ’İran’la bir anlaşma yapabiliriz’ mesajı Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
23:10 Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
23:03 Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
22:53 Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
22:43 Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
22:30 Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
22:27 Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 18:41:09. #7.13#
SON DAKİKA: Sincan Belediyesi'nden 'Sincan Kitap Günleri' Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement