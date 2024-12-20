Sincan Roman Kahramanları Festivali Miniklere İlham Verdi

Kültür Sanat

Roman kahramanları miniklere ilham oldu

ANKARA - Sincan Belediyesi tarafından miniklere yönelik okuma alışkanlığı kazandırma amacıyla düzenlenen festivalde roman kahramanları, miniklere ilham oldu.

Sincan Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Sincan Roman Kahramanları Festivali'; öğrencilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek, hayal gücünü sahneye taşımalarını sağlamak ve edebi eserlerin değerlerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında öğrenciler, seçtikleri roman kahramanlarını canlandırarak edebiyatın büyülü dünyasını sahneye taşıdılar.

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, burada yaptığı konuşmasında, okullarda sportif ve sanatsal olarak sürekli yeni etkinlik üretmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Öğretmenlerimizle beraber, pandemiden çıktık. Ülkemiz deprem etkisi yaşadı. Sonrasında moral motiveye de ihtiyaç var, çocuklarımız evde kapandı kaldılar. Geçen yıl da güzel faaliyetlerimiz oldu, bu sene de faaliyetlerimiz devam edecek ama bugünkü roman faaliyeti okumaya yönelik davet etme yönünde güzel bir etkinlik oldu. 270 roman kahramanımız etkinliğe katıldı" diye konuştu.

Tüm kurumların bir hareket ettiği zaman herkesin bir imkanı olduğunu söyleyen Kılıç, "Okullarımız belediyenin ve diğer kurumların imkanları, birimizin eksiğini bir diğerimiz tamamlıyor. Maddi olarak belediyenin ulaşım imkanları, çocuklara gıda takviyeleri gibi imkanlar sağlanıyor. Öğretmenlerin koordine etmek amacıyla öğrencileri teşvik etmeleri büyük bir çalışma gerçekleşmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaymakam Kılıç, Sincan'ın çok büyük bir ilçe olduğunu ve Sincan'da 100 binin üzerinde öğrenci olduğunu belirterek, mahalle ruhunu canlandırmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Festivale katılan miniklerin sahnede gösterdiği performansı eleştiremeyeceğini dile getiren Kaymakam Kılıç, "Ben duygulu bir insanım, gözyaşlarım oldu diyebilirim. Sahnedeki performansları çok kıymetliydi, onların unutamayacakları bir anıydı. İnanıyorum ki kendileri için değerli bir anı oldu. Yaptığımız organizasyonda onları orada görmek bizi ayrıca mutlu etti" değerlendirmesinde bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, 16 okuldan 300'e yakın öğrencinin festivale katılım sağladığını kaydederek, "Salonumuzda birbirinden renkli kostümleriyle çocuklarımız romanlardan fırlamış kahramanlar olarak fark romanlardan birbirleriyle oyun sergilediler. Lale meydanında festival havasında, soğuya rağmen vatandaşların yoğun ilgisine rağmen bir etkinlik yapıyoruz. Türk klasikleri diyebileceğimiz birçok roman örneklerini görüyorsunuz. Böyle bir etkinlik sadece akademik kaygıyla çocuklarımızı daha güzel hayat için sınavlara çalışmak zorunda olarak görmemek için bir taraftan sanat kültür ve sporunda asla ihmal etmemem gerektiğini vurgu yapan çok önemli etkinlik. Romanı, hikayeyi okuyan gençlerin dünya görüşünün ufkunun ne kadar genişleyeceğini gördük" dedi.

Sincan Roman kahramanları Festival Direktörü Ferahi Koçak, okullarda yapılan çalışmayı ilçe çapında yapıp birçok kahramanı öğrencilerin canlandırmasını hayal ettiklerini belirtti. Koçak, "Pinokyo ve Feride öğretmeni aynı salonda birbirleriyle konuştuğunu hayal edin. Öğrencilerimiz romanlarını kendileri seçtiler, kahramanı canlandırmak için çok iyi analiz ettiler, özleştiler. Kahramanın kostümlerini öğrencilerin kendileri hazırladı. Şuan 270 roman kahramanı birbiriyle konuşuyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Bozkurtlar romanından Almıla karakterini canlandıran Süleyman Demirel Lisesi öğrencisi Sıla Akkoyun, Kahraman Türk kadınını canlandırdığını söyleyerek, "Okulumuz kostümlerimiz tarafından bize çok yardımcı oldu, konferans salonunda çalışmalarımızı yaptık. Bugün burada olmaktan çok mutluyum herkes başka karakterlere bürünmüş. Bence Türkiye'de böyle etkinlikler sık sık yapılmalı. Bu karakter Türk kadınlarının ne kadar cesur olduklarını yansıtıyor bende sizlerin görmesini istedim" dedi.