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Kültür Sanat

Sinema salonlarında bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, dördü yerli, 9 yapım izleyiciyle buluşacak.

13.06.2024 12:23
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Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, dördü yerli, 9 yapım izleyiciyle buluşacak.

Hande Doğandemir, Yağızcan Konyalı ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Daha İyi Bir Yarın" izleyici ile buluşacak.

Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı film, sevgilisi tarafından terk edilen bir gencin, aşk acısı çekmesiyle gelişen olayları ele alıyor.

"Veda Partisi"

Ufuk Cebeci'nin yönettiği "Veda Partisi", bir siyasi parti başkanının eşi olan Yonca'nın, yakın arkadaşları için düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşanan olayları işliyor.

Komedi türündeki filmin başrollerinde Toygan Avanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Akman, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Hakan Bilgin, Rüya Coriç ve Yeşim Dalgıçer oynuyor.

"Sekiz1"

Vural Eyikan'ın çektiği, Enes Kurt, Sinan Çelik ve Cihan Dönmez'in rol aldığı "Sekiz1" yerli aksiyon meraklılarının iligisini çekmeye aday.

"Kötü Oyuncu"

Jorge Cuchi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Kötü Oyuncu", bir film çekimi esnasında rol arkadaşının suçlamasıyla karşı karşıya kalan bir aktörün yaşadıklarını konu ediyor.

Meksika yapımı filmin başrollerini Alfonso Dosal, Fiona Palomo ve Gerardo Trejoluna paylaşıyor.

Haftanın korku filmleri

Alper Mestçi'nin çektiği yerli korku serisinin son yapımı "Siccin 7"de, mafyadan kaçan bir adam ile ailesinin, yerleştikleri konakta yaşadıkları korku dolu günler aktarılıyor.

Mark MacNicol'un Birleşik Krallık yapımı filmi "Işıkları Kapat"ın başrollerini Adam Robertson, Kirsty Strain ve Rachel Flynn paylaşıyor. Film, gün ışığı fobisi olan genç bir kızın, bu fobiyi neden geliştirdiğini anlamasına yardım etmesi için bir medyumdan destek alması sonrasında yaşananları aktarıyor.

Freya Allan, Peter Mullan ve Ned Dennehy'in rol aldığı Alberto Corredor'un filmi "Mahzen" haftanın bir diğer Birleşik Krallık yapımı korku filmi olacak.

Haftanın animasyonları

Kelsey Mann'in yönetmen koltuğunda oturduğu ABD yapımı sevilen animasyon Ters Yüz'ün ikinci filmi "Ters Yüz 2" artık bir ergen olan Riley'nin aklına geri dönülüyor.

Dick Zondag ve Ralph Zondag'ın yönettiği "Süper Maymun Shimmy", süper güçlerini yeni keşfeden ve onları nasıl kullanacağını henüz öğrenmeye çalışan maymun Shimmy'nin, kötü güçlerin dünyayı ele geçirmesini önlemeye çalışma mücadelesini anlatıyor.

Kaynak: AA

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