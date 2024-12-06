Sinema ve Felsefe Sempozyumu Başlıyor

Kültür Sanat

7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, yarın başlayacak.

SineFilozofi Dergisi ile Sinema ve Felsefe Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği sempozyum, CerModern'de yapılacak.

Türkiye ve dünyadan sinemaseverleri, akademisyenleri ve sinema uygulayıcılarını buluşturacak sempozyumda, film fenomenolojisinden post-hümanizme, sinema ve felsefe alanında 15 panel düzenlenecek.

Sempozyumun ana konuşmacıları arasında Politik Film, Üçüncü Sinema'nın Diyalektiği ve Yeni Başlayanlar İçin Kapital gibi eserlerin yazarı Prof. Mike Wayne, felsefe, etik ve estetik ekseninde sinema üzerine çalışan, Film-Philosophy dergisi yayın kurulu üyesi Dr. Chiara Quaranta ve film felsefesi alanında yenilikçi çalışmalarıyla bilinen Dr. Cristobal Escobar da yer alıyor.

Sempozyumda ayrıca, sinemanın iki büyük ustası Semih Kaplanoğlu ve Christian Petzold da sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Sinefilozofi Dergisi Yayıncısı ve Sinema ve Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Öztürk, bir ay önce de İstanbul'da 1. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali'ni yaptıklarını belirterek, "Festivalde daha önceki sempozyumlarımızda eksik bıraktığımız film gösterimlerini farklı bir konseptle festivale taşıdık. Artık sadece sempozyumlarda teorik tartışmalarla sınırlı kalmayacağız. Bundan böyle bu sempozyumumuzun hemen öncesinde bu yıl yaptığımız gibi felsefi filmler festivali de düzenleyeceğiz. Bu sempozyumun amacı da sinemayı basit bir eğlence olarak görmenin ötesine geçebilmek ve bunun için de gözlerimizi ve kulaklarımızı geliştirmeye çalışmak." diye konuştu.

Sempozyumda "zamanı işittiren müzik ile zamanı görünür kılan hareket imajların yan yana olduğu sinema filmleri" üzerine yoğun tartışmalar yapacaklarını dile getiren Öztürk, "Herkesi, etiketlerden, yargılamalardan, dogmalardan, klişelerden, kliklerden uzakta, sadece ve sadece düşünce, sanat ve estetik etrafında, hep birlikte entelektüel bir şölende buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.