Sinop'ta sezonun ilk karavan kafilesi, çiçek ve lokumla karşılandı

SİNOP - İki yıllık özlemin ardından sezonun ilk karavan kafilesi Karadeniz'e gelmeye başladı. Sinop'a gelen Alman ve İsviçreli turistleri kamp işletmesi, çiçek ve lokum ile karşıladı.

Ukrayna- Rusya savaşı, yaz sezonundaki turizm hareketliliğine yönelik etkilerini göstermeye başladı. Kapanan Ukrayna rotasının ardından kafileler, yeni rotayı Türkiye'ye çevirdi. Karadeniz'de önemli kamp turizmine sahip olan Sinop'un Akliman bölgesine sezonun ilk karavan kafilesi Almanya ve İsviçre'den geldi. 10 adet karavan aracı ile gelen turistler, kamp alanı işletmecisi Orhan Yalçın tarafından çiçek ve lokum ile karşılandı. İki günlük kampta kendilerine eşlik eden tercüman Levent Bilgiç eşliğinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecekler.

Almanya'nın Bavyera eyaletinden gelen Yosef Bond (69), "İki gün buranın tadını çıkaracağımız için çok sevindik. Sinop yarım adasını yukarıdan gördük, daha gezeceğiz ve çok güzel bir konumda, deniz kenarında bir kamp yerinde çok güzel bir işletmede bulduk kendimizi. Harika bir ön izlenimimiz var, çok beğendik. Güzel ülkenizde tekrardan bir araya gelmiş olmaktan çok memnunuz. Bu benim dördüncü gelişim, hepsi benim için büyük bir güzellik, Türkiye'yi çok seviyorum. Yine burada özellikle Karadeniz Bölgesi'nde olmak benim için çok büyük şans, daha umarım geliriz" dedi.

Almanya'dan gelen Petra (62), "Gelirken burası bana İtalya'nın Toskana'sını anımsattı. Orada biraz daha farklı ağaçlar var ama biraz daha kendimi Toskana'ya iner gibi hissettim yukarıdan inerken. Yeşilliği ve kamp yerinin denize sıfır olmasını çok beğendim, ilk izlenimimiz harika" diye konuştu.

Kamp işletmecisi Orhan Yalçın, pandemi nedeniyle iki yıldır Avrupalı turistlerin bölgeye gelemediğini ve Türkiye'yi çok özlediklerini dile getirdi. Yalçın, "Nisan ayından itibaren giriş yaptılar, özellikle Karadeniz bölgesini tercih ediyorlar biz de onları misafir ediyoruz. Bu kafile sezonun ilk kafilesi, daha buna benzer bir sürü bu ay içinde gelecek karavan grupları var. Biz de memnunuz onların tekrar Türkiye'ye gelmesinden. Onlar da çok özlemişler, Türk misafirperverliğini burada gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Kafileye eşlik eden tercüman Levent Bilgiç, Ukrayna Rusya arasındaki savaşın turizmin yönünü değiştirdiğini ifade etti. Bilgiç, "Firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Ukrayna savaşının patlamasıyla o rota kapanmış. Dolayısıyla o rotanın kapalı kalmış olması bizim avantajımız oldu. Çok büyük bir avantaj yakaladık burada, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. En güzel hizmeti verebilmek amacıyla da biz kendilerine yardımcı oluyoruz. Dostlarımız Almanya ve İsviçre'den geliyor, yani turizmin iki pilot ülkesinden geliyorlar. Bu ülkenin insanları Türkiye'ye en çok döviz bırakan insanlar. Amerika da bunun içerisinde, Avusturya, Fransa, İngiltere de bunun içerisinde. Bizim amacımız buraya geldiğinde memleketimize döviz kazandırmak, memleketimizi tanıtmak. Orhan beyin de böyle mükemmel hizmet anlayışıyla karşılaşmak bizi çok mutlu etti açıkçası."