Şırnak'ta Asırlık Bayramlaşma Geleneği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak'ta Asırlık Bayramlaşma Geleneği

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çardaklı Köyü'nde, asırlardır devam eden bayramlaşma geleneği sürdürülmeye devam ediyor. Köyün Yamaç mezrasında, bayram namazının kılınması ile başlayan toplu bayramlaşma, unutulmaya yüz tutmuş bu güzel geleneği canlandırıyor. Bayram namazının ardından camide saf tutan köy halkı, namaz sonrası sıraya dizilerek bayramlaşma merasimine katılıyor. Ardından mezarlık ziyaret edilerek Yasin-i Şerif okunuyor. Sabah kahvaltısında et haşlama yemeği ile bayramın ilk öğününü paylaşan mezra sakinleri, 7'den 70'e büyük bir kalabalık halinde evleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutluyor. Her haneye uğrayarak tebriklerde bulunan köy halkı, bayramın sevincini ve bereketini paylaşarak, yüzyıllar boyunca süregelen bu geleneği canlı tutmaya özen gösteriyor. Bu anlamlı gelenek, toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik duygularını pekiştirirken, köydeki birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Bayramın ruhunu en güzel şekilde yaşatan Yamaç Mezrası sakinleri, bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için ellerinden geleni yapıyor.

16.06.2024 11:21
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Şırnak'ta asırlık bayramlaşma geleneği

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çardaklı Köyü'nde, asırlardır devam eden bayramlaşma geleneği sürdürülmeye devam ediyor.

Köyün Yamaç mezrasında, bayram namazının kılınması ile başlayan toplu bayramlaşma, unutulmaya yüz tutmuş bu güzel geleneği canlandırıyor.

Bayram namazının ardından camide saf tutan köy halkı, namaz sonrası sıraya dizilerek bayramlaşma merasimine katılıyor. Ardından mezarlık ziyaret edilerek Yasin-i Şerif okunuyor.

Sabah kahvaltısında et haşlama yemeği ile bayramın ilk öğününü paylaşan mezra sakinleri, 7'den 70'e büyük bir kalabalık halinde evleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutluyor. Her haneye uğrayarak tebriklerde bulunan köy halkı, bayramın sevincini ve bereketini paylaşarak, yüzyıllar boyunca süregelen bu geleneği canlı tutmaya özen gösteriyor.

Bu anlamlı gelenek, toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik duygularını pekiştirirken, köydeki birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Bayramın ruhunu en güzel şekilde yaşatan Yamaç Mezrası sakinleri, bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için ellerinden geleni yapıyor.

Çardaklı Köyü Muhtarı Cebbar Kert, " Kurban Bayramı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Çardaklı Köyü'nde bu, yıllardır süregelen asırlık bir gelenektir. Sabah kalkıp camiye giderek Kurban Bayramı namazını kılıp ardından mezarlığa gidiyor, ölmüşlerimize Fatiha okuyoruz. Köylülerle birlikte topluca köye dönüp halkla beraber kahvaltı yapıyoruz. Daha sonra ev ev dolaşıp köy halkının bayramını kutluyoruz. Ardından civar köyleri de aynı şekilde ziyaret edip bayramlarını kutluyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Dedelerimizden ve babalarımızdan gördüğümüz bu geleneği, arkamızdan gelen nesillere de tavsiye ediyoruz. Herkesin bu geleneği sürdürmesi, kültürel mirasımız açısından çok güzel bir şe dedi.

Köy sakinlerinden Şahin Sulhan, "Her toplumun ve her milletin kendine has örf ve adetleri vardır. Bizim de bin yılları bulan örf ve adetlerimiz var. Bayramlar, hem dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz hem de bin yıllardan gelen kültürlerimizi yaşattığımız özel günlerdir. Bayramlarda köyün bütün evlerini, yaşlısından gencine kadar hep birlikte ziyaret ediyoruz; parça parça değil, tüm köy halkı bir arada annelerimizin, teyzelerimizin bayramlarını kutluyoruz. Ardından civar köylere giderek toplu halde onların da bayramını kutluyoruz. Ayrıca, o köyde birbiriyle konuşmayan veya küs olan kişiler bayram sabahı barışmak zorundadır çünkü köyün tamamı sabah camide bir araya gelmek zorundadır ve birlikte bayramımızı kutlarız. Kürtler olarak, bin yıllardır hem dini vecibelerimizi yerine getiriyor hem de bayramlarımızı kültürümüzle birleştirip ortaya çok güzel bir şey çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta Asırlık Bayramlaşma Geleneği - Son Dakika

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