Şırnak'ta Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak'ta Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali Başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali başladı. Festival kapsamında folklor gösterisi yapıldı, yöresel yemekler ve Faraşin balı ikram edildi. Vali Atay ve protokol üyeleri halay çekti, el sanatları ürünleri sergilendi. Festival yarışmalar ve etkinliklerle devam edecek.

19.07.2024 23:35
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" başladı.

Beytüşşebap Belediyesince Kato Dağı'nın eteklerindeki Laleşin Yaylası'nda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen festivalin ilk gününde folklor gösterisi yapıldı, kurulan kıl çadırlarda kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve ilçede üretilen Faraşin balı misafirlere ikram edildi.

Etkinliğe katılan Şırnak Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla davul zurna eşliğinde halay çekti.

Vali Atay, ilçeye ait el sanatları ürünlerinin sergilendiği çadırları ziyaret etti ve ürünlere ilişkin usta öğreticilerden bilgi aldı.

Festival yarın ve pazar günü çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle devam edecek.

Etkinliğe, Beytüşşebap Kaymakamlığına vekalat eden Uludere Kaymakamı Mehmet Bekir Yalçın, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Beytüşşebap Belediye Başkanı Kamil Durmuş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali Başladı - Son Dakika
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