Kültürel değerler geleneksel el sanatlarıyla yaşatılıyor - Son Dakika

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Sivas Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde usta öğreticiler tarafından geleneksel el sanatları kullanılarak binbir emekle hazırlanan çeşitli ürünlerle kentin yüzlerce yıllık yaşam kültürü geleceğe taşınıyor.

Kentte 3 yıl önce Türk kültürünü yaşatmak, geçmişten geleceğe köprü kurmak, yörenin tarihi ve kültürel zenginlikleri dünyaya en doğru şekilde tanıtacak yeterli bilgi ve beceriye sahip girişimci, nitelikli, yenilikçi bireyler yetiştirmek amacıyla olgunlaşma enstitüsü kuruldu.

Enstitünün atölyelerinde usta öğreticiler tarafından geleneksel el sanatları kullanılarak kitre bebek, çanta, başlık, yastık, örtü, takı, çeşitli süs eşyaları, yöresel kilim ve kıyafetler üretiliyor. Bu ürünlerin üzerine Sivas'ın yüzlerce yıllık kültürünü anlatan motifler işleniyor.

Enstitüde hünerlerini sergileyen usta eller, naat, hat, kat'i, tezhip ve ebru sanatını yaşatan eserler de ortaya koyuyor.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, AA muhabirine, olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri, geleneksel sanatları araştıran, özüne uygun geliştiren, arşivleyen, gelecek nesillere aktarmaya çalışan, ulusal ve uluslararası boyutta tanıtım faaliyetleri yapan çok özel kurumlar olduğunu söyledi. Şenlen, " Türkiye'de 24 olgunlaşma enstitüsü var, biri de Sivas'ta. Bakanlığımız tarafından Erzincan ve Yozgat da bize dahil edildi. Böylece 3 ilin kültürel değerlerini araştırma, arşivleme ve yayın hazırlama gibi çok önemli bir misyonu yüklenmiş durumdayız." dedi.

Türk kültürünü gelecek nesillere aktarıyorlar

Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas'ın zengin kültürel değerlere sahip olduğunu vurgulayan Şenlen, "Bu anlamda geçmişten bugüne bütün kültürlere ait motifleri, desenleri araştırarak, sandıkları açtırarak, kütüphanelerdeki yayınları inceleyerek bulduğumuz motifleri, gelecek nesillere aktarmak için modern kıyafetler ve eşyalar üzerine yansıtıyoruz. Divriği Ulu Cami ve diğer tarihi eserlerin üzerlerindeki motifleri kullanıp modern tarzda kıyafetler de tasarladık. Çantalarımıza, başlıklarımıza, yastıklarımıza, örtülerimize, takılarımıza Sivas'taki her anlamdaki motifleri yansıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenlen, enstitüde kitre bebekler, folklorik kıyafetler, takılar, halı, kilimler ve çeşitli süs eşyalarının da yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hem aslına uygun çalışmalar yapıyoruz hem de bunları modernize ediyoruz. Geçmişteki motifleri modern hayata entegre etmek durumundayız. İnsanlara kültürümüzü tanıtmak ve modada söz sahibi olabilmek için kültürel motiflerimizi şu anki gençlerin talep edeceği ürünlere çevirmek zorundayız."

Ulusal, uluslararası defileler, sergiler ve fuarlara yönelik tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Şenlen, "Ne kadar çok gence ulaşabilirsek, tanıtım boyutunda ne kadar çok insanımıza ulaşabilirsek kültürümüzü tanıtmak anlamında vizyonumuzu gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Şenlen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, olgunlaşma enstitülerinin tanıtım üssü olarak İstanbul Beyoğlu'nda açılan bohça mağazasına kendilerinin de yapılan çalışmaları gönderdiklerini sözlerine ekledi.