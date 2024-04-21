Sivas'ta sağlık çalışanlarından Türk Halk Müziği konseri

Kültür Sanat

Sivas'ta sağlık çalışanları konser verdi

SİVAS - Medicana Sivas Hastanesi sağlık çalışanları, "İlkbaharın Renkleri Türkülerle Buluşuyor" programı çerçevesinde Türk Halk Müziği Konseri verdi.

Medicana Sivas Hastanesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında "İlkbaharın Renkleri Türkülerle Buluşuyor" adlı konser düzenlendi. Doktor, hemşire ve sağlık personellerinden oluşan koro, Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi. Konsere Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in yanı sıra il protokolü üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başlayan konserde ünlü ozanların türküleri seslendirildi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara; "Çok derin türkü ve ozan mirası olan Sivas'ta halk müziğinin yeri eşsizdir. Türk halk müziğinin köklü geleneğine ev sahipliği yapan Sivas, Aşık Veysel, Aşık Ruhsati ve Pir Sultan Abdal gibi birçok halk ozanını yetiştirmiştir. Doğal olarak Sivas'ta yaşayan insanların türküler ile bağları çok güçlüdür. Koromuz hastanemiz doktorlarından, hemşirelerinden ve sağlık çalışanlarından oluşmuştur. Yoğun mesaileri sonrasın da bir araya gelerek büyük ciddiyetle koro çalışma süreçlerini gerçekleştirmişlerdir. Kendilerine müteşekkiriz. Bu konserin ortaya çıkmasını sağlayan Şefimiz Yunus Emre Şeker'e, Dr. İsmail Erdoğu'ya, Dr. Mahmut Yıldırım'a ve diğer tüm koro üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. İl Kültür Müdürümüz Aziz Bey'e destekleri için ayrıca teşekkür ederim. Konserimizi siz kıymetli misafirlerimize armağan ediyor, hoş geldiniz diyor ve iyi seyirler diliyorum" dedi.

Sivas Medicana Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz bir Türk Halk Müziği koromuz var. Konser vereceğimiz için heyecanlıyız. Türkiye'nin farklı yörelerinden farklı temalarda parçalar beğendik. Bizlerin çok hoşuna gitti, dinleyenlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Sağlıkçılar yoğun stres altında çalışan insanlar. İnsanların birçok duygularına eşlik ediyorlar. Bizler Sivas'ta çalışıyoruz. Sivas türkülerle bilinen bir coğrafya. Biz de burada farkındalık oluşturarak türkülerimizin unutulmamasını hedefledik" dedi.

Koroda yer alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mahmut Yıldırım ise, "Bizler mesailerinde çok yoğun çalışan insanlarız. 7/24 hizmet veren insanlarız. İnsanların sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz. Boş vakitlerimizde neler yapabileceğimizi düşünürken Sivas gibi Türk Halk Müziği'nin kalbi olan bir şehirde türkülere gönül veren birçok arkadaşımızın olduğunu gördük. Bir yola çıktık ve 3 yıldır bu konserleri yapmaya başladık. Sadece hekimlerden oluşmuyor. Koromuzda bütün birimlerden arkadaşlarımız var. Çok güzel bir birliktelik oluşturduk. Güzel bir ürün ortaya çıkardık. Umarım Sivaslı hemşerilerimizin hoşuna gider" ifadelerine yer verdi.