Sivas'ta yaralı bulunan leylek tedavinin ardından doğaya bırakıldı
Sivas'ta doğada yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi edildi. Tedavi süreci tamamlanan leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sivas'ta yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bir vatandaş doğada yaralı bulduğu leyleği, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.
Ekiplerce bakım ve tedavi süreci tamamlanan leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA
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