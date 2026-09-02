Sivas'taki Atatürk ve Kongre Müzesi 8 ayda 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı - Son Dakika
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Sivas'taki Atatürk ve Kongre Müzesi 8 ayda 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı

Sivas\'taki Atatürk ve Kongre Müzesi 8 ayda 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı
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Sivas'ta bulunan Atatürk ve Kongre Müzesi, 8 ayda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış sağladı. Müze sorumlusu İlker Deveci, yüksek hızlı tren yatırımının turist çekmede etkili olduğunu ve Google yorumlarında 4,8 puan ortalamasıyla Türkiye'nin en beğenilen müzeleri arasında yer aldığını belirtti. 30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde müze ücretsiz gezilebilecek ve 4 Eylül'de kongre canlandırması 25 sanatçıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihlerinde "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan Atatürk ve Kongre Müzesi'ni 8 ayda 100 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Osmanlı döneminin sivil mimari örneklerinden olan bina, kongrenin yapıldığı günlerdeki haliyle muhafaza ediliyor. Müzeye dönüştürülen tarihi binanın, biri interaktif, 5'i teşhir ve 19'u karma olmak üzere 25 odasında "Milli Mücadele" ruhu yaşatılıyor.

Müzede özellikle Atatürk'ün kaldığı ve eşyalarının sergilendiği oda ile kongre salonu, Milli Mücadele'nin halka anlatılmasında önemli rol üstlenen tarihi İrade-i Milliye Gazetesi'nin basıldığı 135 yıllık matbaa ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Atatürk ve Kongre Müzesi Sorumlusu İlker Deveci, AA muhabirine, binanın 1981 ile 1990 yılları arasında yapılan restorasyonun ardından müze olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Tarihi binanın, Türkiye'nin en çok ilgi gören müzeleri arasında yer aldığını belirten Deveci, "4 Eylül hazırlıkları olması ziyaretçi sayısını artırdı. Yüksek hızlı tren yatırımıyla çok fazla turist çekiyoruz. Geçen yıl aynı dönem ziyaretçi sayımız 75 binlerde iken şu an 100 bini aşmış durumda." dedi.

Müze, 30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor

Deveci, müzede bulunan odaların ziyaretçiler tarafından beğenildiğini, özellikle Atatürk'ün istirahat odası, kongre salonu, Sivas Baş Odası ve Sivas Lisesi sınıfının en çok ilgi gören bölümler olduğunu dile getirdi.

Her yıl 4 Eylül öncesi yoğunluk yaşandığını söyleyen Deveci, "Bu yıl geçmiş yıllara göre ziyaretçi sayımız fazla. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızdan almış olduğumuz onayla 30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde tüm ziyaretçilerimize Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi ile Sivas Arkeoloji Müzesi ücretsiz hizmet verecek. Kongrenin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bütün ziyaretçilerimizi müzemizi gezmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Kongreyi bu yıl 25 sanatçı canlandıracak

Deveci, etkinlikler kapsamında bu yıl Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde yapılan kongre canlandırmasının daha kapsamlı olacağını ifade etti.

Senaryoda ciddi değişiklik yapıldığını belirten Deveci, "Bu yılki Sivas Kongresi'nin canlandırılması 25'e yakın sanatçı tarafından yapılacak. Bu güzel canlandırmayı da 4 Eylül sabahı tüm ziyaretçilerimiz müzemize gelip izleyebilir." dedi.

Müzede ciddi teşhir tanzim çalışmalarının yapıldığını dile getiren Deveci, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimizden bu yenilikleri özellikle gelip yerinde görmelerini istiyoruz. Özellikle okulların açılmamış olması ve 4 Eylül'e denk geldiğinden yoğunluğu görüyoruz. Biz de bu yoğunluktan son derece memnunuz. Özellikle Google yorumlarını takip ediyoruz. Yorumlarında şu anda en başta gelen müzeler arasında yer alıyoruz. Çünkü Google'da 5 bin yorum içinde 4,8 puan ortalamamız var. Bu açıkçası ciddi bir başarı. Bu başarıyı yakalayabilen kolay kolay başka bir müze yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'taki Atatürk ve Kongre Müzesi 8 ayda 100 bin ziyaretçiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı - Son Dakika

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