Sivas Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor

Sivas Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor
12.04.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

833 yıllık Ulu Cami'de minare iskelesi Nisan sonuna kadar tamamlanacak. Çalışmalar titizlikle sürüyor.

Sivas'ta eğri minaresiyle dikkat çeken 833 yıllık tarihi Ulu Cami'de yürütülen restorasyon çalışmalarında minare iskelesinin nisan sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Sivas'ta bulunan tarihi Ulu Cami'de, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda aralıksız devam ediyor. Vakıflar tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yetkililerden bilgi aldı. Şimşek, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, tarihi mirasın korunmasına yönelik emeği geçenlere teşekkür etti. Çalışmalar kapsamında, caminin minaresinde yüzey restorasyonu için çelik iskele kurulumuna başlandı. İskele kurulumunun nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Mayıs ayı itibarıyla ahşap üst döşeme kaplama çalışmalarına başlanması öngörülürken, cami içerisinde devam eden temel güçlendirme çalışmaları çerçevesinde 50 kolondan 30'unun imalatı tamamlandı. Kalan 20 kolonda ise çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor. Önümüzdeki süreçte iç mekanda tesviye işlemleri gerçekleştirilecek, yapının özgün dokusuna uygun olmayan taşların değişimine başlanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sivas, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:24:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Sivas Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.