Gürsel Tekin İstanbul sokaklarında sorunlara dikkat çekiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Gürsel Tekin İstanbul sokaklarında sorunlara dikkat çekiyor

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Gürsel Tekin, İstanbul sokaklarında madde bağımlılığından kurtulmuş insanlarla buluşarak onların hikayelerini dinliyor. Ayrıca İstanbul ilçelerinde esnafla yapılan röportajlarda da sorunlara ışık tutuyor. Bağcılar'da bir esnaf, bölgede yaygınlaşan bir madde kullanımının bağırsak kanserine neden olduğunu belirtiyor.

02.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:14
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Gürsel Tekin şimdilerde İstanbul sokaklarında vatandaşların yaşadığı sorunlara parmak basıyor.

Madde bağımlılığının pençesinden kurtulmuş insanlarla bir araya gelen Tekin, parçalanmış hayatların hikayesini dinledi. Sokağın sesi olan Gürsel Tekin, İstanbul ilçelerinde esnafla yapılan röportajlara da belgeselde yer verdi. Bağcılar'da bir esnaf, bağırsak kanserine neden olan bir maddenin kullanımın bölgede yaygınlaştığını söyledi.

Gürsel Tekin İstanbul sokaklarında sorunlara dikkat çekiyor

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Son Dakika Kültür Sanat Gürsel Tekin İstanbul sokaklarında sorunlara dikkat çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürsel Tekin İstanbul sokaklarında sorunlara dikkat çekiyor - Son Dakika
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