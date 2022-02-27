Son dakika haber: Dedelerinin kabrinin Konya Şehitliği'nde olduğunu öğrenen torunlardan hüzünlü ziyaret - Son Dakika

Vatani görevi için 1956'da Ordu'dan ayrıldıktan sonra şehit düştüğünü bildikleri dedeleri Hüseyin Okumuş'un mezarının Konya Şehitliği'nde olduğunu yıllar sonra öğrenen torunları, İstanbul'dan Konya'ya giderek dedelerinin kabrine ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'da defnedilen ve aile irtibatı bulunmayan şehitlerin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Konya Şehitliği'ne defnedilen ve Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edilen Hüseyin Okumuş'un aile geçmişini taradı. Yaklaşık 3 ay süren ve soyadından yola çıkılarak nüfus kayıtlarının incelendiği çalışmayla, Okumuş'un yakınlarının İstanbul'da yaşadığı belirlenince telefonla irtibata geçildi.

Okumuş'un nerede defnedildiğine dair bugüne kadar bir ize ulaşmayan aile bireyleri, arayan yetkilileri ilk başta telefon dolandırıcısı sanarak inanmadı.

Bunun üzerine yetkililer, Hüseyin Okumuş'un mezarının fotoğraflarını göndererek aileyi ikna etti. Okumuş'un en büyük oğlu 73 yaşındaki İsa Okumuş'un çocukları, İstanbul'dan Konya'ya gelerek, kabrin başında dua etti. Kabir ziyaretinde duygusal anlar yaşandı.

"Dedemin şehadet haberini yeni almış gibi ağladım"

Torunlardan 47 yaşındaki Hacer Okumuş, AA muhabirine, dedelerinin şehadet haberini yeni almış gibi farklı duygular içinde olduklarını söyledi.

Kocaman bir soru işaretinin, yanıtını bulduğunu aktaran Okumuş, "Yapılan bu hizmet hakikaten çok güzel. Umarım bizim gibi şehidinin mezarını bilmeyen aileler de bu hizmetin farkına varır. Dedemizin mezarını yıllar sonra bulduk. Biz kendimizi bildik bileli aile büyüklerimiz, 'dedeniz askere gitti ve bir daha geri dönmedi' diye anlatırlardı." dedi.

Okumuş, şu an aile bireylerinin çok şaşkın olduğunu belirterek, "Şehit olduğunu bilsek bile bazen dedemin yaşadığını, başka birisiyle bile evlendiğini düşündük. Yetkililer tarafından bize ulaşılınca, dedemin şehadet haberini yeni almış gibi ağladım. Şehit olmasının verdiği bir gurur da var. Belki de biz onun ilk ziyaretçileriyiz. Çok garip bir duygu. Biz ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çocukları yaşlı. Havaların ısınmasıyla onlar da ilk fırsatta ziyaretini yapacak." diye konuştu.

Hüznü de gururu da aynı anda yaşadılar

Torunlardan 41 yaşındaki Hüseyin Okumuş da babası ve amcasının, dedeleriyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için yıllarca çaba harcadığını, bir ara tüm ümitlerini yitirmelerine rağmen aramaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yıllardır süren arayışın son bulmasıyla rahat bir nefes aldıklarını vurgulayan Okumuş, şunları kaydetti:

"Şu anda kelimelerin yetmediği noktadayım. Yetkililer bize ulaştığında İstanbul'dan buraya heyecan içerisinde geldik. Dedemizin mezarının bulunduğu haberini alınca hüznü de gururu da aynı anda yaşadık. Babam ilk duyduğunda çok duygulandı ve hasret sona erdi. Artık dedemizin nereye defnedildiğini biliyoruz. Artık Konya da bizim memleketimiz. Sık sık ziyaret edeceğiz."

Çalışmalar sürecek

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ise yürütülen ortak çalışma kapsamında ulaşılamayan hiçbir şehit ailesinin kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Netice alınca aileyi hemen Konya'ya davet ettiklerini anlatan Ege, "Dedelerin mezarını ilk defa görüp, ziyaret ettiler. Eskiden bizim milletimizde 'askerde kaldı' tabiri vardı. Bu tabir de vatan borcunu ödemek için askere giden yurttaşlarımızdan bazıları cephede bazıları savaşta bazıları da görev esnasında şehit olmuş. O dönemdeki imkanlar dahilinde şehit olan askerler, görev yaptığı şehirde defnedilmiş. Okumuş'un nasıl şehit düştüğü konusunda elimizde net bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.