Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor

22.03.2022 15:14
Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartılan tarihi sur duvarlarında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve tur rehberleri, gezi ve inceleme yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartılan tarihi sur duvarlarında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve tur rehberleri, gezi ve inceleme yaptı.

İlçede 2 bin 400 yıl önce Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen Halikarnassos surlarının duvarlarının kurtarma kazısı, temizlik ve çevre düzenlemesi ilk etap çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA) tarafından Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi denetiminde, Bodrum Belediyesinin de destekleriyle yürütülen projede ilk etabın temizlik çalışmaları ve kurtarma kazılarının ardından peyzaj ve yürüyüş yolları yapımı da büyük ölçüde tamamlandı.

Rampaları merdiven şeklinde düzenlenen ve bazı bölümlerine ahşap merdiven konulan yürüyüş yollarının çevresine de Helenistik dönem tiyatro koltuklarından esinlenerek yapılan banklar konuldu. Temizlik ve kurtarma kazıları sırasında Roma Dönemi'nde yapıldığı belirlenen bin yıllık drenaj borusu da bulundu. Restore edilen drenaj borusunun camlarla çevrilerek koruma altına alınıp sergileneceği ifade edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO) yetkililikleri ile Bodrum Turist Rehberleri de alanda gezi ve inceleme yaptı. Grup ayrıca tarihi Bodrum Değirmenler mevkisini de gezdi.

Aras, yaptığı açıklamada, 1200 metrelik su alanının ortaya çıkarıldığını ifade ederek, "AKADEMİA Vakfıyla ortak bir çalışma yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayı, sponsorlarımızın da desteğiyle yapılan bir çalışma. Gidiş geliş 2,5 kilometre de yürüyüş yolu yapıldı. Buranın tanıtımını çok yakında yapılacak." diye konuştu.

Muğla Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Delegesi Ülkehan Bayram da bölgede restore edilen alanlarda gezi yaptıklarını belirterek, TUREB olarak Bodrum'da 425, Türkiye çapında ise 11 bin lisanlı rehberleri olduğunu, bu konuyla ilgili rehberleri bilgilendireceklerini dile getirdi.

Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor
Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor
Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor
Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor

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Ahmet Aras, turist, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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