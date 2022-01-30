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Hastanede cerrah olarak şifa, tiyatro sahnesinde ise mutluluk dağıtıyor - Son Dakika

Hastanede cerrah olarak şifa, tiyatro sahnesinde ise mutluluk dağıtıyor

30.01.2022 11:12

Antalya'da yaşayan beyin ve sinir cerrahı Op. Dr. Okan Cinemre, gün içerisinde ameliyatlarını yaptığı, tedavi ettiği hastalarının şifa bulmasını sağlarken, akşamları ise doğaçlama tiyatro gösterisiyle izleyicilerini gülümsetiyor.

Antalya'da yaşayan beyin ve sinir cerrahı Op. Dr. Okan Cinemre, gün içerisinde ameliyatlarını yaptığı, tedavi ettiği hastalarının şifa bulmasını sağlarken, akşamları ise doğaçlama tiyatro gösterisiyle izleyicilerini gülümsetiyor.

Antalya'daki özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapan Cinemre, uzmanlık

alanındaki başarılı çalışmalarının yanında, sıra dışı kişiliği ve tiyatro sahnesindeki başarısıyla dikkati çekiyor.

Görev yaptığı hastanedeki mesaisine her sabah restore ettirdiği kırmızı renkli 1975 model 'Vosvos'uyla gelen Cinemre, model araçlar ve objelerle süslediği odasında hastalarını muayene ederek güne başlıyor.

Bazen saatler süren operasyonlar gerçekleştiren Cinemre, hastalarına şifa olmanın verdiği huzurla zorlu hekimlik mesaisini bitiriyor.

Cinemre'nin hastaneden ayrıldıktan sonra ameliyathane ışıklarından tiyatro sahnelerinin spot ışıklarına uzanan, kendi deyimiyle "beyinden gönüllere giden yolculuk" serüveni başlıyor.

Bahçeli Kültür Sanat'ta Kırmızı Kalem Sanat grubuyla "Ayan Beyan Doğaçlama" adlı doğaçlama tiyatro oyununu 7 yıldır sahneleyen Cinemre, replikleriyle seyircilerini güldürüyor.

Sahnede de başarılı performansı ile insanların gönüllerine girmeyi başaran Cinemre, gösterilerinin ardından seyircileri tarafından ayakta alkışlanıyor.

Cinemre, aynı zamanda farklı oyunlarda yönetmenlik yapıyor ve hasta öykülerinden derlediği kısa oyunlar yazıyor.

"Tiyatroyla tıp eğitimi sırasında tanıştım"

Okan Cinemre, AA muhabirine, kültür ve sanat ile olan bağının lise yıllarına uzandığını, tiyatroyla tanışmasının ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki tıp eğitimi sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Hekimliğe başladıktan sonra da tiyatrodan kopamadığını dile getiren Cinemre, "Beyin cerrahı olarak hayatla ölüm arasında bir iş yapıyoruz. Bizim motivasyonumuza, umuda ihtiyacı olan insanlarla çalışıyoruz. Bunları verebilmek için önce kendinizde olması lazım. Sıkıntı, acı, ölümle yan yana olma duygusu, bir insanın elinizde ölmesi, yenilmişliği hissetme duygusu. Bunlar için hakikaten çok duygusuz olmanız gerekiyor ki çok hekim arkadaşım böyle değil. Sanat, bu hayatta ruh sağlığımı etkileyen durumları aşmamı sağlayan en önemli şey" ifadelerini kullandı.

"İkisinden birini tercih etmem çok zor"

Kendisinin yazdığı hasta öykülerinden oluşan kısa oyunlarının olduğunu aktaran Cinemre, "Beni sürekli hastanede doktor önlüğü ile gören kişiler tiyatro gösterisine gelince şaşkınlık yaşıyor. Hatta yanıma gelip 'Size çok benzeyen bir doktor var' diyen izleyicilerim oldu. Tiyatro gösterime gelip sonrasında hastanede gören izleyicilerim de beni hasta sanıp 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuyor. Durumu öğrendiklerinde şaşırıyorlar." dedi.

"Her iki alan da değerli meslekler. İkisinden birini tercih etmem çok zor" diyen Cinemre, şöyle devam etti:

"Dönüp baktığımda birçok insanın hayatına doğrudan dokunduğum bir mesleğim var. Bıraktığınızda birkaç dakika içerisinde ölecek insanları hayata döndürebiliyorsunuz. Sanat ise toplumun hayatına etki edebileceğin bir sözü dile getirebilmek. Bir cerrah olarak bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz ama bir sanatçı olarak toplumun değişim ve dönüşümüne katkı sağlayabilirsiniz."

Hastanede cerrah olarak şifa, tiyatro sahnesinde ise mutluluk dağıtıyor
Hastanede cerrah olarak şifa, tiyatro sahnesinde ise mutluluk dağıtıyor
Hastanede cerrah olarak şifa, tiyatro sahnesinde ise mutluluk dağıtıyor

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oyunlar, Antalya, Tiyatro, Vosvos, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hastanede cerrah olarak şifa, tiyatro sahnesinde ise mutluluk dağıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede cerrah olarak şifa, tiyatro sahnesinde ise mutluluk dağıtıyor - Son Dakika
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