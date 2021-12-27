Üye Girişi
Son dakika: Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar - Son Dakika

Son dakika: Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar

27.12.2021 11:44

Son dakika haberler: - Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar 90 bin şehit için, 90 sporcu Karacadağ'a çıktı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 90 sporcu, 1915 yılında Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askeri anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktı, zirvede...

- Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar

90 bin şehit için, 90 sporcu Karacadağ'a çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 90 sporcu, 1915 yılında Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askeri anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktı, zirvede ay yıldızlı bayrak açıldı.

1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Rus savaşında başlatılan harekatta şehit olan Sarıkamış şehitleri 107'inci yılı dolayısıyla Siverek Fırat Gezginler Kulübü tarafından organize edilen ve Diyarbakır ile Şanlıurfa'dan da sporcuların katıldığı 90 sporcu, 90 bin şehit için Siverek sınırları içerisinde bulunan 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktı.

Yaklaşık 5 Kilometrelik zorlu karla kaplı parkuru yürüyerek Karacadağ'ın zirvesine çıkan sporcular, burada ay yıldızlı bayrağı açtı.

90 Bin şehit için 90 sporcu etkinliğe katıldı

Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin şehit için 90 sporcuyla bir anma etkinliği düzenlediklerini belirten Siverek Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı," Bugün Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ile birlikte Sarıkamış şehitlerinin 107inci yıl dönümünde 90 bin askerimiz için 90 sporcuyla 1910 rakımlı Karacadağ'ın zirvesine çıkarak anmak istedik. Bu anma yürüyüşünde azda olsa şehitlerimizin anını yaşamak istedi, soğukta karda neler yaşadıklarını his etmek istedik. Bu manada zorlu bir parkurdu açıkçası, yorulduk ama güzel bir anma etkinliği oldu, katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Eren Karahan'da, Siverek Fırat Gezginler Kulübü ile birlikte Sarıkamış'ta şehit düşen 90 bin şehidimizi anmak için Karacadağ'ın zirvesine çıktık. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygı ile anıyoruz" diye belirtti

Etkinliğe katılan Derya Özbay ise," Sporcular ile birlikte Sarıkamış şehitlerini anmak için Karacadağ'ın zirvesine bir yürüyüş yaptık, çok güzel bir program ve etkinlikti, zorlu bir parkurdan sonra dağın zirvesine çıktık." Dedi

İlk defa Karacadağ'ın zirvesine çıktığını söyleyen Aysel Taş, "Çok güzel bir yer, zaten doğayı gezmeyi çok severim, inşallah tekrar yine geleceğim"

Diyarbakır'dan etkinliğe katılan Zeynep akıcı," Etkinliğe katılmaktan çok memnun kaldığını belirterek, herkesi buraları görmeye davet etti.

Sporcular daha sonra dağın zirvesinde ay yıldızlı bayrağı açarak, hatıra fotoğrafı çekti.

Son dakika: Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar
Son dakika: Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar
Son dakika: Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar - Son Dakika


Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı? Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?         
11:49
İBB'ye başlatılan "Özel teftiş"le ilgili konuşan Bakan Soylu, Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti? İBB'ye başlatılan "Özel teftiş"le ilgili konuşan Bakan Soylu, Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?         
11:47
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor         
11:42
Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak         
11:36
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
11:41 Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti
11:35 Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak
11:30 Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz
11:25 Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor
11:24 Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Sarıkamış şehitlerini anmak için 1910 rakımlı karla kaplı Karacadağ'a çıktılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement