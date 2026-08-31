Haymana\'da 30 Ağustos Coşkusu: Mangal Dağı\'nda Anma ve Kortej

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara'nın Haymana ilçesinde sabahın ilk ışıklarında Mangal Dağı Şehitliği'nde gün boyu süren anma programları, kortej yürüyüşü ve kültürel etkinlikler ile kutlandı.

Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli savunma hatlarından biri olan Mangal Dağı Şehitliği'nde sabah namazı ile başladı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ilk kıvılcımının ateşlendiği Haymana'daki Mangal Dağı'nda şehit olan dedeleri için Giresunlu vatandaşlar otobüsle ilçeye geldi.

Son kale Haymana

Bir dizi program düzenlerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu akşam saatlerindeki zafer coşkusuna dahil olarak, "Son kale Haymana" vurgusu yaptı ve kurtuluş savaşında Haymana'nın önemine dikkati çekti. Binlerce Haymanalı vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile kortej oluştururken cumhuriyet yıllarının klasik araçları da sokaklarda yerini aldı.

Giresun kafilesi ilçe protokolü eşliğinde Türk bayrakları ile birlikte Mangal Dağı Şehitliği'ne giderek sabah namazı kılıp vatan uğruna can veren şehit dedeleri için dua ettiler.

Bursa'da yaşayan şehit torunları, ellerindeki karanfilleri de kabirlerin başucuna bıraktı.

Program, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile devam ederken Sakarya Meydan Muharebesi'nin kahraman komutanlarından Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği ziyaret edildi ve şehitler anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Haymana Kent Meydanı'nda açılan klasik araç sergisi, ilçe halkı ve ziyaretçilerden ilgi gördü.

Akşam saatlerinde ise Işıklar Caddesi'nden Kent Meydanı'na uzanan atlı, meşaleli ve klasik araçların eşlik ettiği kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum"

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, 30 Ağustos Zaferi'nin ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin Haymana için taşıdığı tarihi öneme dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kahramanlarına ev sahipliği yapan kadim ilçemiz Haymana'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şehitlerimizi anarak ve milletimizin bağımsızlık meşalesini gururla taşıyarak kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Mangal Dağı'ndan Çal Dağı'na bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

"Türk milleti birlik olduğunda başaramayacağı hiçbir şey yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Haymana'nın Türk tarihi için çok özel ve anlamlı bir yer olduğunu belirterek, "Burası Anadolu'yu yurt edinmemizin ve korumamızın, geleceğe taşımamızın, istiklalimizin ve zaferimizin mührünün vurulduğu bir bölge. Burada ortaya çıkan yanan bu meşale sadece Anadolu'muzun değil, Türk dünyası için de büyük bir anlam taşımaktadır. Haymana'yı bu vesile ile Türk dünyası ile de yakın ilişkiler kuracak bir noktaya taşıyacağız. Bu zafer bize bir şey göstermiştir. Türk milleti birlik olduğunda, inandığında başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 86 milyon yurttaşımızın birlik ve huzuru için çalışıyoruz ve dışarda da ülkemizin gururunu en yüksek seviyede koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü, büyük Türkiye'ye doğru adım adım ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"Buradan sonra düşmanın gireceği yer Ankara'ydı"

Haymana'ya son kale denmesinin sebebini anlatan Haymana Kaymakamı Osman Sak, "Buradan sonra düşmanın gireceği yer Ankara'ydı. Burası savunulduğu için Ankara'mız, Başkentimiz kurtarıldı. Kayseri'ye taşınmak üzereyken durduruldu. Bu başarıda bütün Türkiye'deki kardeşlerimizin, askerlerimizin emeği olduğu gibi en büyük emek de Giresun'dan gelen gönüllü alayların emeği. Onların canı pahasına yaptığı gönüllülükle 42 ve 47'inci alaylar Giresun'dan gelerek Haymana Mangal Dağı'na gelerek mücadele etmiş, şehit düşmüşler. Buradaki kalabalık ise şehitlerimizin torunları. Gerçekten gurur duyuyoruz. Atalarına, dedelerine sahip çıkıyorlar" şeklinde konuştu.

"Burada atalarımız şehit düştü"

Bursa Giresunlular Federasyon Başkanı Üzeyir Aktaş ise "Burası Türk tarihinin son kalesi olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçmiş olduğu yer. Çal Dağı ve Mangal Dağı'nın bizim için özel bir yeri var. Burada şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada Giresun'un 42'nci gönüllü alaylarının mücadele vermiş olduğu, göğüs göğüse çarpışmış olduğu bölgeye geldik. Burada atalarımız şehit düştü. Bu vesile ile 42'inci Alay Komutanımız Şehit Yarbay Hüseyin Avni Alpaslan'ı rahmetle anıyoruz. 42 ve 47'nci Alay şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Son Kale Haymana Mangal Dağı'nda olmaktan onur duyuyoruz" dedi.