Haymana'da ev hanımından ilham veren başarı hikayesi

Ankara'nın Eskikışla Mahallesi'nde yaşayan dört çocuk annesi Nurhan Yıldız, sosyal medyada aldığı yorumlarla başladığı resim yolculuğunda bugün kendi sergisini açabilecek seviyeye ulaştı.

Ön lisans sosyal hizmetler mezunu olan Nurhan Yıldız, resim yapmaya tamamen tesadüf eseri başladığını söyledi. Sosyal medya grubunda paylaştığı ilk çizimlerine gelen yapıcı yorum ve eleştirilerin kendisini motive ettiğini belirten Yıldız, içindeki yeteneği bu sayede keşfettiğini ifade etti.

Hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan ilk çizimini yaptığını anlatan Yıldız, aynı gece ikinci bir çalışma hazırlayarak yeniden sosyal medya grubunda paylaştığını söyledi. Gelen olumlu geri dönüşlerin ardından kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirten Yıldız, "Her gün bir öncekinden daha güzel resimler yapmaya başladım" dedi.

İlk çalışmalarında eşini ve akrabalarını model olarak kullandığını ifade eden Yıldız, zamanla kara kalem çalışmalarının ardından yağlı boya sanatına da ilgi duymaya başladığını söyledi. Bu alanda kendisini geliştirmek için belediyenin BELMEK kurslarına katıldığını belirten Yıldız, aldığı eğitimlerle farklı teknikleri öğrenme fırsatı bulduğunu kaydetti.

En büyük hayalinin eserlerini daha fazla insanla buluşturmak olduğunu dile getiren Yıldız, sanatın özellikle kadınlar için önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Sanata eli değmemiş her kadın eksiktir. Çünkü sanat insanı geliştiriyor, ufkunu açıyor. Ben kaybolan kanatlarımı bulmuş gibiyim. Yeteneğim toprağın altındaki bir tohum gibi gizliydi. Şimdi ise resim yaparken bütün dertlerimi ve tasalarımı unutuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA