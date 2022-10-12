Vatandaşların Ergenekon Mahallesi'ndeki Turgutlu Anadolu Lisesi yakınında ve ilçe girişindeki kara yolu üzerinde görüntülediği geyiklerin bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Turgutlu, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler, şehir merkezine indi - Son Dakika

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