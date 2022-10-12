Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler, şehir merkezine indi - Son Dakika
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Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler, şehir merkezine indi

12.10.2022 16:55

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altına alınan kızıl geyiklerden ikisi, parka yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Turgutlu ilçe merkezinde görüldü.

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altına alınan kızıl geyiklerden ikisi, parka yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Turgutlu ilçe merkezinde görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Eski Yerlerine Kazandırılması" projesi kapsamında yaklaşık 6 ay önce Spil Dağı Milli Parkı'na 14 kızıl geyik bırakıldı.

Bu geyiklerden ikisi bugün Spil Dağı Milli Parkı'na yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Turgutlu ilçesi merkezine indi.

Vatandaşların Ergenekon Mahallesi'ndeki Turgutlu Anadolu Lisesi yakınında ve ilçe girişindeki kara yolu üzerinde görüntülediği geyiklerin bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Geyiklerin son olarak Irlamaz Mahallesi yakınlarında görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Hayvanlardan birinin, milli parktaki restorana giderek artan yiyeceklerle beslenmeyi alışkanlık haline getirmesiyle gündeme gelen ve restoran çalışanlarının "Mete" adını verdiği geyik olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Turgutlu, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler, şehir merkezine indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler, şehir merkezine indi - Son Dakika
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