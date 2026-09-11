Strabon\'un \'Yanık Ülke\'si \'Mühürlü Topraklar\' belgeselinde çekimler bitti

Antik çağ tarihçisi Strabon'un "Yanık Ülke" (Katakekaumene) diye tanımladığı Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerindeki bölgenin jeolojik, tarihi ve arkeolojik zenginliklerini konu alan "Mühürlü Topraklar" belgeselinin çekimleri tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ile Jeopark Belediyeler Birliğinin desteklediği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeselin yönetmenliğini üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran üstlendi.

Strabon'un "Geografika" adlı coğrafya kitabından yola çıkılarak hazırlanan belgeselde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı çevresindeki jeolojik oluşumlar, bölgenin geçmişindeki volkanik hareketlilik ve insanların bu süreçten nasıl etkilendiği ele alınıyor.

Akademisyen ve öğrencilerin teknik ve oyuncu kadrolarında görev aldığı belgeselin galasının Kula Divlit Volkanik Parkı'nda yapılması planlanıyor.

"Yaklaşık 3 ay sonra belgesel filmimizin galasını yapmayı planlıyoruz"

Yönetmen Demirkıran, AA muhabirine, Strabon'un izinden giderek bölgenin tarihini ve jeolojik yapısını ele aldıklarını, Çakallar Volkan Konisi'nde çekimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesindeki Tunç Çağı'na ait insan ayak izlerini görüntülediklerini belirten Demirkıran, şöyle konuştu:

"Oradan Gediz Havzası'na bakıyorsunuz ve o insanlar Gediz'e doğru yürümüşler. Tüf üzerinde o ayak izlerini görünce o anları yaşıyorsunuz. Çekimlerimizi tamamladık ve stüdyo evresine geçtik. Yaklaşık 3 ay sonra da belgesel filmimizin galasını yapmayı planlıyoruz."

Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy da belgesel kapsamında Sardes Antik Kenti, Adala Kanyonu ve Artemis Tapınağı'nda çekimler gerçekleştirdiklerini söyledi.