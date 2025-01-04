Su Kabağından Avizeye Tasarım

Kültür Sanat

Kosova'nın başkenti Priştine'de yaşayan iç mimar Fitore Syla, yetiştirdiği su kabaklarını renkli avizelere dönüştürüyor.

Syla, AA muhabirine iki yıl önce geliştirdiği tasarımların ardından su kabaklarıyla ilgili ilk denemelere başladığını anlattı.

"Üzerinde çalıştığım nesnelerle kültürümüzü tanıtmak adına her zaman böyle bir şey gerçekleştirme arzum ve hayalim vardı." diyen Syla, geçen yıl sonlarında başkent Priştine'de su kabaklarından yaptığı avizeler için sergi açtığını, gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyledi.

"Su kabaklarını modern ürünlere dönüştürerek hayatımıza geri getirmeye karar verdim"

Syla, su kabaklarının Arnavutların evlerinde her zaman dekorasyon ürünü olarak yer aldığını söyledi.

Ebeveynleri ve babaannesinin her zaman su kabağını çok beğendiklerini anlatan Syla, "Birçok Arnavut ailenin evinde hala asılı olduğuna inanıyorum. Benim bu konudaki fikrim de böyle başladı. Su kabaklarının tüm Arnavutları birbirine bağlayan bir hikayesinin olduğunu düşünüp onları modern ürünlere dönüştürerek hayatımıza geri getirmeye karar verdim." diye konuştu.

Syla, Arnavut kültürünü sanat, tasarım ve yeni fikirlerle mümkün olduğunca geliştirmenin zamanının geldiğini belirterek, Kosova'da eskiden yıkanmak için maşrapa olarak kullanılan su kabağını farklı şekilde kullanıma sunarak insanları geçmişe götürmek istediğini söyledi.

Su kabağı yetiştiriyor

Bu başarıya babasının desteğiyle ulaştığını anlatan Syla, Gilan'a bağlı Bresalc köyünde yaklaşık bir hektarlık alanda su kabağı yetiştirdiklerini kaydetti.

Syla, sergi sonrası ürünlerine gösterilen ilginin arttığını dile getirerek, "Şimdiye kadar su kabağı ile birçok çeşit avize yaptım. Avizenin yanı sıra lambader, masa lambası, duvar lambası da ürettim. Sadece evlerde değil hotel, kafe gibi birçok yerde kullanılabilen her türlü aydınlatma yaptım." ifadelerini kullandı.

Su kabaklarının ekim, yetiştirme ve kurutma gibi süreçlerden geçirilerek avizeye dönüştürülmesi için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Syla, kesme ve boyama işlemlerinde ailesi ve dostlarının da yardımcı olduğunu anlattı.

"Susak" olarak da bilinen "su kabakları", Kosova'da geçmişte birçok evde dekorasyon ürününün yanı sıra banyolarda maşrapa olarak kullanılıyordu.