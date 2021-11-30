Su kabağından yaptığı aksesuarlar ilgi görüyor - Son Dakika

Konya'nın Meram ilçesinde marangozluk yapan Şakir Öztan'ın, su kabağından yaptığı aksesuarlar ilgi görüyor.

Öztan, AA muhabirine, bir hevesle başladığı hobisini yaşamın her alanından beslemeye çalıştığını söyledi.

Bu süreçte cam teraryumların dikkatini çektiğini dile getiren Öztan, "Kendime 'Neden su kabağından teraryum olmasın?' dedim. Kabağın içini süsleyerek bir miktar su ve suyun devir daim etmesi için akvaryum motoru koydum. Sulu teraryumu benden başka yapan görmedim. Ürünlerimi gören arkadaşlarım çok beğendi." diye konuştu.

Öztan, internetten yaptığı araştırmalar ve deneme yanılmalarla bu işi kendi kendine öğrendiğini belirterek, "Bu işe hobi amaçlı başladım. Siparişler ısrarlı şekilde gelmeye başladı. Kabakları işlemek için hangi makineler gerekli öğrenip aldım. Yapılabilecek ama sabır isteyen bir iş. Piyasadaki süs amaçlı kullanılan su kabaklarından farklı olarak kendimden bir şeyler de katmak istedim. Su kabağının içini süsledikten sonra küçük ampul, bir miktar su ve su motoru ekledim. Ortaya yeni ürünler çıkardıkça farklı tasarımlarla çalışmalarıma devam ettim." dedi.

İnsanların en çok içinde su bulunan modele şaşırdıklarını anlatan Öztan, şunları söyledi:

"İlk önce çalışacağım kabağın içini açarım. Suyun alt tarafa geçmemesi için havuz boyasıyla içini boyar, 2 gün kurumasını beklerim. Kuruduktan sonra akvaryumcuların kullandıkları şelale motorunu, gerekli suyu, içindeki değirmenini ve süslemelerini özenle yerleştiriyorum. Tabandaki boya çabuk kurursa günde 3 sulu teraryum yapabiliyorum. Görenler önce teraryumun içindeki suyu hareketli fotoğraf zannediyor. 'Abi bu gerçek mi?' diyen var. Ayrıca su kabağından lamba ve lambader de yapıyorum."

Ürünlerini fiyatının 150 ila 1000 lira arasında değiştiğini dile getiren Öztan, "Yaptığım işlemlerin hiçbiri basit değil. Kabak üzerindeki desen için bazen 3 bin delik açıyorum. Delme işleminde tek bir yeri yanlış yaptığımda kabak boşa gidiyor." dedi.

Öztan, hobi olarak devam ettiği su kabağı süsleme işinde maddi olarak beklentisi olmadığı için çoğu zaman ürünlerini hediye ettiğini anlattı. Öztan, aldığı siparişleri de yakın çevreden olduğu için kendisinin teslim ettiğini, bazen de kargoyla gönderdiğini sözlerine ekledi.