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Sultanbeyli'de Aşıklar Şöleni Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sultanbeyli'de Aşıklar Şöleni Yapıldı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Aşık Nusret Sümmanioğlu Anma Programı ve Aşıklar Şöleni, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Çok sayıda halk ozanının katıldığı program, insanlık dramının yaşandığı Filistin'e ağıtlar ile başladı.

04.02.2024 06:25  Güncelleme: 06:33
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Sultanbeyli'de aşıklar şöleni yapıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Aşık Nusret Sümmanioğlu Anma Programı ve Aşıklar Şöleni, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Çok sayıda halk ozanının katıldığı program, insanlık dramının yaşandığı Filistin'e ağıtlar ile başladı.

Sultanbeyli'de kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Anadolu'nun aşıklık geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen 15. Uluslararası Aşık Nusret Sümmanioğlu Anma Programı ve Aşıklar Şöleni; Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İlçe sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği programın onur konukları İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi, Aşık Hüseyin Sümmanioğlu, Yusuf Ezel, Şair Gürsel Süküti, Ozan Muhammed Özdemir, Aşık Muhammed Ali Sümmanioğlu oldu. Çok sayıda sazın ve sözün ustasının buluştuğu program Filistin'e ağıtlarla başladı. Aşıklar seslendirdikleri eserleriyle dinleyenlerin gönlüne dokundu, Sultanbeyli'de türkülerin sesi yankılandı. Ayrıca anma programına Aşık Muhammed Ali Sümmanioğlu'nun torunu da katılarak şiir okudu.

"Nerede zalim varsa ve nerede mazlum varsa onun yanında duran millete sahip olduğumuz için Allah'a şükürler olsun"

Anma programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Öncelikli olarak vatanımızı korurken yurt içinde ve yurt dışında bu vatan için, bu millet için canını feda ederek şehadet rütbesine eren bütün şühedamızı rahmetle anıyorum. Onların bize bırakmış olduğu bu vatanı hep birlikte güçlü bir şekilde korumayı Allah bize nasip eylesin. Dünyanın gözü önünde katil İsrail devletinin 26 bin kardeşimizi katleden İsrail'i nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyanın özellikle Amerika'nın, Avrupa'nın bu konular hakkında samimiyetsiz olduğunu gördük. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere millet olarak dünyanın her yerinde nerede zalim varsa ve nerede mazlum varsa onun yanında duran millete sahip olduğumuz için Allah'a şükürler olsun. Sultanbeyli belediyesi olarak özellikle kültürel programlara önem veren bir beldiye anlayışınız oldu. Göreve başladığımız tarih itibarıyla anadolumuzun o güzel irfanını, geleneğini, örfünü adetini bize sazlarıyla sözleriyle aktaran aşıklarımızın bu milletin unutmaması için bizler Baki Bey'in önerisiyle başladığımız ve bugün 15.'sini yaptığımız Aşık Nusret Sümmanioğlu'nu anma töreni ve aşıklar şölenini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda emeğe geçen Baki Bey olmak üzere aşıklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sultanbeyli\'de Aşıklar Şöleni Yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sultanbeyli'de Aşıklar Şöleni Yapıldı - Son Dakika


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