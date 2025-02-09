Sultanbeyli Hamsi Festivali'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sultanbeyli Hamsi Festivali'ne Yoğun İlgi

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Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlediği ilk Hamsi Festivali, renkli görüntüler ve yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Festivale katılan binlerce vatandaşa ücretsiz balık ekmek dağıtıldı ve çeşitli halk oyunları sergilendi.

09.02.2025 19:16  Güncelleme: 19:23
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'Sultanbeyli Hamsi Festivali'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen "Sultanbeyli Hamsi Festivali" yoğun ilgi gördü.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Sultanbeyli Hamsi Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. İlçe meydanında düzenlenen festivale; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivale katılan binlerce vatandaşa ücretsiz balık ekmek dağıtıldı. 1,5 ton hamsinin ikram edildiği festivalde kemençe, horon, tulum ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Tombaş, festivale katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Birincisini düzenlediğimiz memleket günlerinde 81 ilden Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlarımızın kültür, gelenek, örf ve adetlerine Sultanbeyli'de şahitlik ettik. O gün, 'kar yağsın hamsinin kulağına kar suyu kaçsın, kent meydanında sizlerle beraber hamsi festivali yapacağımızın sözünü vermiştik. Bugün festivalde birlikteyiz. Bugün bu kent meydanı alanını dolduran, coşku ve heyecanını ortaya koyan siz değerli hemşerilerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sultanbeyli bereketli topraklar. Burası bizim davamızın ilk çıkış noktası, kalesi" dedi.

"Sultanbeylimiz Anadolu'nun bir özeti"

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Sultanbeyli'nin Anadolu'nun bir özeti olduğunu ifade ederek, "Öncelikle kıymetli Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten toplumumuzun birlik ve beraberliğini vesile olacak çok güzel bir organizasyonla bizleri bir araya getirdi. Sultanbeylimiz de aslında Anadolu'nun bir özeti. Anadolu'nun doğusundan batısına kuzeyinden güneyine hatta Rumeli Balkan coğrafyasından aslında gönül coğrafyamızın tüm kesimlerine hitap eden bir ilçe. Aslında 89 yılından bu tarafa davamıza emeği geçen bir ilçe. Her daim davamızın ve Cumhurbaşkanımızın yanında olan çok güzide, çok kıymetli bir ilçe" dedi.

Konuşmaların ardından Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşlara balık ekmek ikramında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sultanbeyli Hamsi Festivali'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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