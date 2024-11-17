Kültür Sanat

Olmayacak yerde deprem oldu! Bir şehir tetikte

Sultangazi'de 3'üncü Geleneksel Kuymak Festivali başladı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında 3'üncü Geleneksel Kuymak Festivali'nin açılışı coşkulu şekilde gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu'nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini ve kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3'üncü Geleneksel Kuymak Festivali Sultangazi'ye taşındı.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Geleneksel Kuymak Festivali açılış töreni gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit ve davetliler katıldı.

"Bütün Sultangazi'ye hitap edecek şekilde faaliyetlerimiz var"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Kültür, "Sanat sezonu olarak 6 yıldır programlar Sultangazi'de devam ediyor. Bunu başlatan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik sosyal faaliyetlerimiz var. Bütün Sultangazi'ye hitap edecek şekilde faaliyetlerimiz var. Herkes bu hizmetlerden yararlanıyor" dedi.

Program daha sonra çeşitli etkinlikler ile devam etti.