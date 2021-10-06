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Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan "Saklı şapellere" bugüne kadar hiç el değmemiş - Son Dakika

Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan "Saklı şapellere" bugüne kadar hiç el değmemiş

06.10.2021 14:50
Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan

Turizm açısından önemli yere sahip Sümela Manastırı'nda kayalıkların arasında iki şapel bulundu. Bugüne kadar el değmeden geldiği belirlenen şapeller, turizme kazandırılacak. Şapel, Hristiyanların tapınak veya kutsal alanı anlamına geliyor.

Trabzon'da en çok ziyaret edilen tarihi yerlerin başında gelen Sümela Manastırı ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Manastırın kayalıkları arasında bugüne kadar el değmemiş 2 şapel tespit edildi. İki şapel, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek restorasyonun ardından ziyarete açılacak.

"SAKLI ŞAPEL" OLARAK ADLANDIRILDI

Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde yaklaşık 300 metre yükseklikte inşa edilen Sümela Manastırı'nda kaya düşme riskine karşı 2015'te başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında iki şapel bulundu. Restorasyon ekibince "mezarlık şapeli" ve "saklı şapel" olarak nitelendirilen şapeller, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2018'de "korunması gerekli birinci grup kültür varlığı" olarak tescil edildi.

Sümela Manastırı kayalıklarındaki 'saklı şapeller' turizme kazandırılacak

EL DEĞMEDEN GÜNÜMÜZE GELDİ

Daha önce hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiş "mezarlık şapeli" ile el değmemiş duvar resimlerine sahip "saklı şapel" olarak nitelendirilen iki yapıda, Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. 12. ile 19. yüzyıllara tarihlenen şapellerin restorasyonunun ardından ziyarete açılması planlanıyor.

Sümela Manastırı kayalıklarındaki 'saklı şapeller' turizme kazandırılacak

"ENVANTERLENEREK KORUMA ALTINA ALINDI"

Trabzon Müzesi Müdürü Levent Alnıak, Türkiye'nin önemli kültür varlıklarından biri olan Sümela Manastırı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirildiğini anımsattı. Çalışmaların, Trabzon Müze Müdürlüğü başkanlığında, müze uzmanları eşliğinde, Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün katkılarıyla ve sanat tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi Mimiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında yürütüldüğünü belirten Alnıak, şunları kaydetti:

"Sümela Manastırı'na ait mezarlık ve saklı şapellerde yürütülen çalışmalarda önemli, yeni bulgulara ulaşılmıştır. Bu çalışmalarda ayrıca çok değerli duvar resimlerine sahip olan Saklı Şapel'deki dökülmüş olan 663 duvar resim parçası da Trabzon Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanları eşliğinde envanterlenerek koruma altına alınmıştır. Çalışmalarda elde edilen bulgular üzerindeki bilimsel araştırmalar devam etmekte olup, çeşitli yayınlarla bilim dünyasına sunulması planlanmaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek restorasyon çalışmaları ile bu yapıların ziyaretçilere açılması hedeflenmektedir."

Sümela Manastırı kayalıklarındaki 'saklı şapeller' turizme kazandırılacak
Sümela Manastırı kayalıklarındaki 'saklı şapeller' turizme kazandırılacak
Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan Saklı şapellere bugüne kadar hiç el değmemiş

Restorasyon, Karadağ, Trabzon, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan 'Saklı şapellere' bugüne kadar hiç el değmemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan "Saklı şapellere" bugüne kadar hiç el değmemiş - Son Dakika
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