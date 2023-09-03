Süper Baba ve İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti - Son Dakika

Süper Baba ve İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti

Süper Baba ve İkinci Bahar\'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 03.09.2023 11:19

Usta senarist Muharrem Buhara 66 yaşında hayatını kaybetti. Buhara'nın vefat haberini Süper Baba dizisinin başrol oyuncusu Şevket Altuğ sosyal medyadan duyurdu. Altuğ ''Hoşça kal Muharrem. Her şey için sonsuz teşekkürler. Seni unutmayacağız'' sözleriyle Buhara'ya veda etti.

90'lı yıllara damga vuran Süper Baba dizisi ve Şener Şen ile Türkan Şoray'ı biraraya getiren "İkinci Bahar" dizisini kaleme alan, çok sayıda çocuk öykü kitabının da yazarı olan Muharrem Buhara vefat etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

66 yaşında hayata veda eden Muharrem Buhara'nın vefat haberini Süper Baba dizisinin başrol oyuncusu Şevket Altuğ sosyal medyadan paylaştı. Şevket Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hoşça kal Muharrem. Her şey için sonsuz teşekkürler. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Muharrem Buhara, Pendik Yenişehir Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aynı ilçedeki Osmangazi Mezarlığı'na defnedilecek.

MUHARREM BUHARA KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Muharrem Buhara, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu. Lise yıllarında oyuncu olarak başlayan sanat çalışmalarını, daha sonra çocuk tiyatrosu oyun yazarlığı üzerine yoğunlaştırdı. Usta senarist Süper Baba ve İkinci Bahar gibi başyapıtları Türk dizi tarihine kazandırdı.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Son Dakika Kültür Sanat Süper Baba ve İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Baba ve İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti - Son Dakika
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