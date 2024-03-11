Popüler video oyun karakteri Süper Mario'nun yeni animasyon filminin 2026 yılında vizyona gireceği bildirildi.
Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo açıklamasına göre, ABD merkezli animasyon üreticisi Illumination iş birliğiyle çekilecek Süper Mario'nun yeni animasyon filmi Nisan 2026'da vizyona girecek.
Nisan 2023'teki ilk "The Super Mario Bros. Movie" filminin devamı niteliğindeki yeni filmin finansmanını, Nintendo ile Illumination'ın çatı kuruluşu Universal Pictures üstlenecek.
Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo Temsilci Direktörü Miyamoto Şigeru, açıklamasında, "Mario'nun dünyasını daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Parlak ve eğlenceli bir hikayesi olacak" dedi.
Nintendo'nun 1983'te "Mario Bros", 1985'te "Super Mario Bros" adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika'da, daha sonra Avrupa ve Türkiye'de oyun tutkunları ile buluşmuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Süper Mario'nun Yeni Animasyon Filmi 2026'da Vizyona Girecek - Son Dakika
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulan Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, elbisesinin yırtılmasıyla zor anlar yaşadı.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filmi geceye damga vurdu.
2024 Oscar Ödül Töreni'nde Oppenheimer filmi, en iyi film dahil yedi dalda ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. Christopher Nolan en iyi yönetmen ödülünü alırken, Cillian Murphy en iyi aktör ödülünü kazandı. Emma Stone ise en iyi kadın aktris ödülünü aldı. Oppenheimer ayrıca en iyi makyaj ve saç tarzı, en iyi kostüm ve en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini de aldı. Robert Downey Jr. en iyi yardımcı erkek oyuncu, Da'Vine Joy Randolph ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Billie Eilish ve Finneas O'Connell en iyi özgün şarkı ödülünü aldı. Birleşik Krallık yapımı The Zone of Interest en iyi yabancı dilde film ödülünü kazanırken, Ludwig Göransson en iyi film müziği ödülünü aldı. Jennifer Lame en iyi kurgu ödülünü alan ilk kadın oldu. Wes Anderson en iyi kısa film ödülünü kazandı. Filistin protestosu nedeniyle geç başlayan törende Zone of Interest en iyi ses ödülünü aldı. 20 Days in Mariupol en iyi belgesel ödülünü kazanırken, Last Repair Shop en iyi kısa belgesel ödülünü, War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko ise en iyi kısa animasyon ödülünü aldı. The Boy and the Heron en iyi animasyon ödülünü kazandı. American Fiction en iyi uyarlama senaryo, Anatomy of a Fall ise en iyi özgün senaryo ödüllerini aldı.
Osmanlı Devleti'nde başlayan ve 400 yıldır devam eden mahya geleneği, Bursa'daki tarihi Ulu Camii'nde yaşatılıyor. Caminin minareleri arasına asılan 'Dünyada bir yolcu gibi ol' yazılı mahya, dron ile görüntülendi. Binlerce vatandaş ise tarihi camide ilk teravi namazını kılmak için akın etti.
Tuğba Özerk, Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şarkılarını söylerken kadınlara şiddetin önüne geçilebileceği, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve kadınların değerinin daha da anlaşılacağı günlerin dilediğini belirtti. Ezine Belediye Başkanı ve meclis üyeleri de sanatçıya teşekkür etti.
Muğla Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 6. Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Şölende horon oynayan katılımcılar, ızgara ve tavalarda pişirilen hamsiyi ekmek arasında yiyerek keyifli bir gün geçirdi. Programa Muğla Valisi, AK Parti Milletvekili ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.
Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi. Konserde, Olcay şarkılarını yüzlerce kadın izleyiciyle birlikte söyledi ve kadınların değerini vurguladı.
Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan 'Dünyada bir yolcu gibi ol' yazılı mahya asıldı. Mahya, akşam ezanıyla yakılarak 15 gün boyunca birlik mesajı verecek ve Ramazan'ın kalan günlerinde farklı bir mahya minareleri süsleyecek.
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