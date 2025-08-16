Suriyeli Sanatçıdan Sinan Paşa'ya Büst - Son Dakika
Suriyeli Sanatçıdan Sinan Paşa'ya Büst

16.08.2025 17:39
Bursa'da Suriye uyruklu Hüseyin Ali, Sinan Paşa'nın büstünü yapıyor, sanat eğitimine sahip değil.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, Yemen Fatihi olarak bilinen Sadrazam Koca Sinan Paşa'nın büstü, 8 yıldır ilçede yaşayan Suriye uyruklu Hüseyin Ali tarafından yapılıyor. Hiçbir sanat eğitimi almadan resim ve seramik heykeller yapan Ali, "Eğitim almadan gördüğüm her şeyi yapabiliyorum. Hedefim güzel eserler yapıp, Türkiye'de bir iz bırakmak" dedi.

Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından 1572'de başlayıp, 1582'den önce tamamlandığı bilinen Sinan Paşa Medresesi (Külliyesi) ve Sinan Paşa Cami restorasyondan sonra halen Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hizmet veriyor. Yenişehir Belediyesi'nin açtığı kadın girişimciler çini atölyesinde Yemen Fatihi olarak bilinen Sinan Paşa'nın büstünü yapan Suriye Uyruklu Hüseyin Ali, Hiçbir sanat eğitimi almadan resim ve seramik heykeller yapabildiğini belirterek, "Sekiz senedir Yenişehir'de yaşıyorum. Resim ve seramik heykelleri yapıyorum. Bu konuda herhangi bir eğitim almadım. Buna rağmen gördüğüm her şeyi yapabiliyorum. Sinan paşa Yemen Fatihi olarak biliniyor. Sinan Paşa Külliyesi tarafından bu heykeli yapmam istendi. İtalyan bir ressam tarafından yapılan yan resmi bulunuyor. Buna bakarak heykeli yapmaya başladım. Hedefim güzel eserler yapıp Türkiye'de bir iz bırakmak istiyorum" dedi.

'DİĞER PADİŞAHLARIMIZIN DA BÜSTLERİNİ YAPIP SERGİLEYECEĞİZ'

Atölyedeki çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise, "Açtığımız, 200 yıllık Kadın girişimciler merkezinin çini atölyesinde Yemen Fatihi olarak bilinen Sinan Paşa'nın büstünü Suriyeli genç kardeşimiz Hüseyin tarafından başarılı bir şekilde yapılıyor. Muhteşem bir çalışma. 10 gündür yapımı devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminden Yavuz Sultan Selim dönemine kadar Sadrazamlık yapan Sinan Paşa, ilçemizde önemli hizmetlere imza atmıştır. Sadece bununla kalmayacağız diğer padişahlarımızın büstlerini yapıp Sinan paşa külliyesinde sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: Mine AK-Kamera: YENİŞEHİR/ (Bursa),

Kaynak: DHA

