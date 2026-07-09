TAREM\'in başarısı Erzincan\'a uzandı

Ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ulusal çaplı etkinliklerinde yer bulmaya başladı.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip TAREM Ahşap Ustası ve Öğreticisi Şenel Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yaşayan Miras Şöleni Erzincan Buluşması'na davet edildi. 2-5 Temmuz tarihleri arasında Erzincan'da stand açan Şenel Doğan, eşsiz eserlerini ve zanaatini ziyaretçilere sergileme imkanı buldu.

Etkinlik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Pervin Oymak da standı ziyaret ederek Şenel Doğan'a başarı dileklerini iletti ve örnek uygulamaya öncülük ettiği için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ