Tarihi cezaevi bilgi yuvasına dönüşüyor - Son Dakika
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Tarihi cezaevi bilgi yuvasına dönüşüyor

Tarihi cezaevi bilgi yuvasına dönüşüyor
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün projesi ile Akçakoca T Tipi Cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün projesi ile Akçakoca T Tipi Cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor. Tarihi yapının özgün dokusu korunarak gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları planlanan takvimin önünde ilerliyor. Projeyi yerinde inceleyen Başkan Özlü, "İnşallah bu sene bitireceğiz. Çok güzel bir kütüphane olacak" dedi.

Başkan Faruk Özlü'nün girişimleriyle kütüphaneye dönüştürülecek olan Akçakoca T Tipi Cezaevi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi yapıyı bilim ve kültür yuvasına dönüştürecek proje kapsamında devam eden çalışmaları Faruk Özlü de yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde çalışmaların geldiği aşama değerlendirilirken, restorasyon sürecine ilişkin kararlar da alındı. Anıtlar Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerçekleştirilecek uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

1965 yılında hizmete giren ve 48 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılmasının ardından 12 Nisan 2013 tarihinde kapatılan Akçakoca T Tipi Cezaevi'nin kütüphaneye dönüştürülmesi amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, taş duvarlarda güçlendirme ve koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Tarihi yapının özgün mimari dokusunun korunması esas alınarak, tüm iç duvarlar sıvalı olarak düzenlenecek, avlu alanlarında taş ve derz uygulamaları yapılacak. Kapı ve pencere kenarlarında ateş tuğlası kullanılacak, demir parmaklıklar ise korunacak. Ayrıca çatı, açılır-kapanır cam tavan şeklinde tasarlanacak.

Başkan Özlü, tarihi yapının çevre düzenleme çalışmalarına başlanması talimatı da vererek, "Peyzaj projesi yapalım. Burası çok geniş bir alan değil, yaklaşık 2 dönüm. Güzel bir peyzaj çalışması gerçekleştirelim. İnşallah bu sene bitireceğiz. Çok güzel bir kütüphane olacak" ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışmalarında yüzde 30-40'lık ilerleme sağlanırken, çalışmaların planlanan takvimin önünde ilerlediği ve projenin yıl sonuna doğru tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tarihi cezaevinin kütüphaneye dönüştürülmesiyle birlikte, Akçakoca'daki tarihi yapı, modern kullanım alanlarıyla hem kütüphane hem de sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi cezaevi bilgi yuvasına dönüşüyor - Son Dakika

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