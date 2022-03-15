Tarihi Hasankeyf'e millet bahçesi müjdesi - Son Dakika
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Tarihi Hasankeyf'e millet bahçesi müjdesi

15.03.2022 15:01

Tarihi Hasankeyf'e millet bahçesi müjdesi Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ aracılığıyla millet bahçesi yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Tarihi Hasankeyf'e millet bahçesi müjdesi

BATMAN - Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ aracılığıyla millet bahçesi yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin İhlas Haber Ajansı'na Hasankeyf'te devletin yaptığı yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hasankeyf'teki projelerin son derece hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, "Çevre Şehircilik Bakanlığımızın TOKİ aracılığıyla yaptığı bir başka millet bahçesi Hasankeyf'te olacak. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. ARKEO Park yine Hasankeyf'te düzenlemesi devam ediyor. İnşaat hızla devam ediyor ve çok devasa bir faaliyet var orada. ve böylece orada taşınan tarihi eserlerinin belli bir peyzaj içerisinde ve bir düzen içerisinde sergilenme imkanı da olacak. Aynı ihale içerisinde karşı taraftaki Şahap Vadisi yani o tarihi alanda düzenleme yapılarak bir küçük yaya köprüsü olacak. O yaya köprüsü karşıya yamaç külliyesine de ulaşacak. Böylece yürüyüş yolları da turistlerimize sağlanacak. Bu da büyük bir proje. O da devam ediyor. Yani Hasankeyf'teki projeler son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Karayollarının yapmış olduğu tünel bitmek üzere, yakında açılacak. O da devam ediyor. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığımızın il özel idaresinden ve genel bütçeden göndermiş olduğu ödeneklerle yapmış olduğu okul inşaatları devam ediyor. İl özel idaresi bu sene köylerimize hem KÖYDES'ten hem de kendi bütçesinden çok miktarda kilit, parke, asfalt ve diğer çalışmaları yapacak" dedi.

Tarihi Hasankeyf'e millet bahçesi müjdesi
Tarihi Hasankeyf'e millet bahçesi müjdesi
Tarihi Hasankeyf'e millet bahçesi müjdesi

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Çevre Şehircilik Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, Hasankeyf, Batman, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Hasankeyf'e millet bahçesi müjdesi - Son Dakika


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