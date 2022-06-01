Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı

01.06.2022 23:02
Tarihi Roma Hamamı Trio Patara konserine ev sahipliği yaptı

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Trio Patara grubu tarihi Roma Hamamı'nda sahne aldı.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Trio Patara grubu tarihi Roma Hamamı'nda sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde, restorasyonu yeni tamamlanan Roma Hamamı açık hava sahnesine dönüştü.

Leyla Bayramoğulları, Simge Büyükedes ve Aslıhan Güngör'den oluşan Trio Patara grubu, antik kalıntıların etkileyici atmosferinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Flüt, arp ve soprano sese uygun ünlü bestelerin seslendirildiği konser, izleyicilerin beğenisiyle karşılandı.

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Kaynak: AA

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