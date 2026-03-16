Tarihi Ulu Camii 1135 Gün Sonra Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
Tarihi Ulu Camii 1135 Gün Sonra Yeniden İbadete Açıldı

Tarihi Ulu Camii 1135 Gün Sonra Yeniden İbadete Açıldı
16.03.2026 22:31
Kahramanmaraş'taki 572 yıllık Ulu Camii, depremin ardından 1135 gün sonra restorasyonla açıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın simgelerinden olan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 572 yıllık tarihi Ulu Camii'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı ve 1135 gün sonra Kadir Gecesi ibadete açıldı.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde 1442 yılında ibadete açılan Ulu Camii, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Şehirdeki ağır hasarlı yapılar tek tek yıkılırken, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda da önemli bir yere sahip olan Ulu Camii'ni yıkmak yerine aslına uygun olarak restore edilip güçlendirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon çalışması başlattı.

LAZER TARAMAYLA HASAR EN İNCE DETAYINA KADAR ÇIKARILDI

Uzman bir ekip tarafından yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında teknolojiden de faydalanıldı. Lazer taramayla camideki hasar en ince detayına kadar çıkarıldı. Kılcal çatlaklar dahi lazer taramayla tespit edilip çalışmalar ona göre ilerletildi. Çalışmalar çerçevesinde camiden titizlikle sökülen taşlar tek tek numaralandırıldı. Yaklaşık 2 sene süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. En son 5 Şubat 2023'te kılınan yatsı namazı ile kapılarını kapatan Ulu Camii, 1135 gün sonra Kadir Gecesi yeniden ibadete açıldı.

'GÜÇLENDİRMELERLE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN ÇABA SARF ETTİK'

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, caminin gelecek nesillere aktarılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hazırlanan projenin hemen uygulanmaya başladığını belirtti. Restorasyonla birlikte camide güçlendirmenin de yapıldığını kaydeden Tunç, şunları söyledi:

"Burada öncelikli olarak hasar alan beden duvarları ve kolonları askıya alındı, jeoradar taramaları yapıldı ve eserimizde statik anlamda güçlendirme imalatları yapılarak eserin güvenli bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için gayret sarf edildi. Burada da özellikle minarede sürekli zıvana ve sürekli kenet uygulaması, yine eserimizin beden duvarlarındaki paslanmaz çelikten gergiler, beden duvarlarında enjeksiyon uygulamalarıyla birlikte eser çok daha güvenli ve konforlu bir şekilde gelecek nesillere aktarılacaktır. Ulu Camimizde ahşap kirişlemelerde ahşap bezemeler ve kök boyadan yapılmış çok güzel süslemeler vardı. Onlar da konservasyon uygulamaları yapılarak ihya edildi. Yine mihrap konservasyon uygulamasıyla ihya edildi. Hünkar mahfilindeki çeşme yeniden ihya edildi. Çatı ve zeminde bu anlamda düzenlemeler yapıldı, avlu düzenlemesiyle birlikte Ulu Camii restorasyonumuz tamamlanmış oldu."

'1135 GÜN MAALESEF CAMİMİZDEN AYRI KALDIK'

Ulu Camii İmam Hatiplerinden Mustafa Arifoğlu ise 6 Şubat depremlerinde caminin ağır hasar aldığını ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar sonunda tekrar eski haline kavuştuğunu söyledi. Caminin tekrar ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Arifoğlu, "5 Şubat'ta yatsı namazını kıldırıp camimizden ayrıldık ama 6 Şubat sabahı, sabah namazı Ulu Camimize gelemedik. Gece büyük felaket yaşandı, deprem oldu, camimiz büyük hasar aldı, minaresi yıkıldı. Tekrar devletimiz bu camimizi yaparak hizmete sundu. 1135 gün maalesef camimizden ayrı kaldık. Bugün vuslata eriyoruz Elhamdülillah. 5 Şubat'ta kapılarını kapatan camimiz, 1135 gün sonra tekrar restore edilerek hizmete açıldı" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Ulu Camii 1135 Gün Sonra Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

