Tarımdaki Dijital Uygulamalar Sektöre Can Suyu Olacak mı? - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarımdaki Dijital Uygulamalar Sektöre Can Suyu Olacak mı?

Tarımdaki Dijital Uygulamalar Sektöre Can Suyu Olacak mı?

Akfen Holding desteğiyle yayınlanan Strategy dergisinin 30. sayısı çıktı. Dergide tarımsal üretimi etkileyen konulara ve dijital uygulamaların çözüm üretebilme potansiyeline odaklanılıyor. Ayrıca, Türkiye'deki yeni ekonomik reform süreci ve beklenen iyileşmeler de ele alınıyor. Dergide ayrıca teknolojik, sosyal ve sürdürülebilirlik konularına dair analizler ve görüşler de yer alıyor.

22.07.2024 14:23
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Akfen Holding desteğiyle 3 ayda bir hazırlanan Strategy dergisinin 30'uncu sayısı yayınlandı. 'Yarını Bugünden Okuyun' sloganıyla İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan derginin kapağında; tarımsal üretimi olumsuz etkileyen konulara, dijital uygulamaların ne kadar çözüm üreteceğine dair 'Tarımdaki Dijital Uygulamalar Sektöre Can Suyu Olacak mı?' başlığına yer veriliyor. Bu sayıda ayrıca Türkiye'deki yeni ekonomik reform süreci ile ekonomi politikaları sonucu beklenen iyileşmeler ve gelişmelerin yer aldığı yeni ekonomi rotası da ele alınıyor.

Ekonomi politikaları karşısında beklenen gelişmelerin uzmanlar tarafından değerlendirildiği Strategy dergisi yeni sayısında; teknolojik, sosyal ve sürdürülebilirlik konularına dair derinlemesine analizler ve görüşler de sunuyor. Derginin bu sayısında dünyadaki yeni enerji ekonomileri, startup ekonomisi ve futbol ekonomisi, yapay zekadaki yeni adımlar ve Fortune'un yayınladığı 'Çalışmak İçin En İyi Şirketler' listesi gibi konular ele alınıyor.

Yeni sayının öne çıkan haber konuları ise şu şekilde sıralanıyor:

"Tarımdaki Dijital Uygulamalar Sektöre Can Suyu Olacak Mı?

Türk Oyun Sektörü Yatırımda Avrupa'nın Zirvesinde,

2024'ün İlk Çeyreğinde Türkiye'ye 1,5 Milyar Dolar Değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (Udy) Girişi,

Yüksek Getirili Düşük Değerleme Oranlı Hisseler,

Startup Ekonomisi,

Akıllı Liman Pazarı,

2024 Yılında Çalışmak İçin En İyi Şirketler,

Suudi Arabistan'ın Güç Borusu,

Futbol Ekonomisi,

Yapay Zekada Yeni Adım: Açık Bilim, Açık Teknoloji."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarımdaki Dijital Uygulamalar Sektöre Can Suyu Olacak mı? - Son Dakika

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