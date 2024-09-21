Taşkesti Beldesi\'nde Tarihi İlk Panayır Coşkusu

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Beldenin tarihinde ilk kez yapılıyor: Binlerce kişi doyasıya eğlendi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi tarihinde ilk kez panayır düzenlendi. Düzenlenen etkinliğin ilk gününde binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi tarihinde ilk kez panayır düzenleniyor. 19-23 Eylül tarihleri arası gerçekleştirilecek olan panayırda stant alanları ve lunapark kuruldu. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik'in kurdele kesere başlattığı panayıra vatandaşlar akın etti. Nallıhan, Mudurnu, Bolu, Göynük ve Sakarya'dan çok sayıda katılımcının geldiği panayırda Taşkesti Beldesi doldu taştı. Bolulu ünlü sanatçı Ramazan Çelik'in sahne aldığı konserde binlerce kişi doyasıya eğlendi.