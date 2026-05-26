Tarihi mekanlarda zeybek coşkusu yaşandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, zeybeklik ve efelik kültürü sadece festivallerde değil, günlük yaşamın her anında yaşatılmaya devam ediyor. Bu yıl 3.'sü düzenlenen Yaren Gecesi'nin ardından Tavaslı efeler, ilçenin gizli kalmış tarihi ve doğal mekanlarında zeybek oynayarak adeta görsel bir şölen sundu.

Tavas zeybekleri diyarı olmanın hakkını veren kültür gönüllüleri, zeybeklik ve efelik ruhunu canlı tutmak adına anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Geçtiğimiz yıllarda iki kez düzenlenen "Yaren Gecesi", bu yıl da aynı adreste yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ancak efeler bu kez kültürü sadece ev ortamında bırakmayarak ertesi gün Tavas sokaklarına ve tarihi mekanlarına taşıdı. Etkinlik kapsamında ilk olarak Bağlar-Kızılcabölük yolu üzerindeki bir evde toplanarak geleneksel kıyafetlerini kuşanan zeybekler, önce yolda zeybek oynayarak çevredekilerin beğenisini topladı. Ardından Tavas Bağlar Mesireliği'ne geçen ekip, burada sergiledikleri oyunların ardından Kuşçu Mevkisi'ndeki tarihi köprüye gitti. Tarihin gölgesinde dönen zeybekler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Günün son durağı ise eskiden cezaevi olarak kullanılan ve şimdilerde müzeye dönüştürülen tarihi mekan oldu. Müze bahçesinde zeybek oyunları oynayan ve türküler söyleyen efeler, 3. Yaren Gecesi coşkusunu gündüz programıyla taçlandırarak vatandaşların gönlünde taht kurdu.

Tavas'ta efelik ruhunun yaşatılması adına yürütülen çalışmalara Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın da tam destek verdiği öğrenildi. Zaman zaman zeybek ekibine dahil olan Başkan Tatık'ın, önümüzdeki günlerde Yahşiler Püren Mevkisi'nde gerçekleştirilecek olan Gökay Yörük Şöleni'nde de efelerle birlikte sahne alarak zeybek oynayacağı belirtildi. - DENİZLİ