Tavşanlı\'da 23 Nisan coşkusu yaşandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda resmi çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından aziz şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkuyla okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, resmi protokolün ve katılımcıların bayram tebriklerini kabul etmesiyle sona erdi. Bayram kutlamalarının gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

Törene; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı - KÜTAHYA