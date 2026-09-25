Tavşanlı'da 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı bilim insanlarını buluşturdu - Son Dakika
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Tavşanlı'da 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı bilim insanlarını buluşturdu

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Tavşanlı\'da 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı bilim insanlarını buluşturdu
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Kütahya Tavşanlı'da 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı başladı; açılışta bölgenin madencilik geçmişi ve arkeolojik potansiyeli ele alındı. Üç gün sürecek oturumlarda Tavşanlı Höyük kazı verileri paylaşılacak, ilçenin bilim ve turizm potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, madencilik tarihi ve arkeoloji dünyasının önde gelen bilim insanlarını bir araya getiren 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ve KAT Maden Derneği girişimleriyle temelleri atılan organizasyonun 6.'sı, protokol ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Tavşanlı'da başladı. İlçenin tarihi ve kültürel birikimine önemli katkılar sunması beklenen konferansın açılış oturumunda, bölgenin köklü madencilik geçmişi ve arkeolojik potansiyeli masaya yatırıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan, Anadolu'nun eski maden ocakları, üretim artıkları, metal eserler ve yazılı belgelerle geçmiş toplumların ekonomik ve toplumsal örgütlenmesini anlamada dünyadaki en önemli coğrafya olduğunu vurguladı. Fidan, "Kütahya ve Tavşanlı çevresi gümüşten altına, kömürden demire kadar Anadolu'nun en zengin doğal kaynaklarına sahip. Maden yataklarının çevrelediği Tavşanlı Höyük'ün niçin Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezi olduğunu ve bu konumunu binlerce yıl nasıl sürdürdüğünü bu konferansta bilimsel olarak cevaplamaya çalışacağız" dedi.

Programda konuşan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçede madenciliğin sadece bir ekonomik faaliyet olmadığını, sosyal hayattan türkülere kadar her alanı şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Tavşanlı, 1938'de Değirmisaz, 1939'da Tunçbilek ve 1941'de Garp Linyitleri İşletmesi'nin kurulmasıyla Cumhuriyet ekonomisinin lokomotifi olmuştur. Türkiye'de maden denince akla gelen ilk yerlerden biriyiz. Burada maden demek bir şehir kimliği ve toplumsal hafıza demektir. Dedelerimizden bugünümüze madenden faydalanmayan tek bir aile yoktur. Erkan Hocamızın Tavşanlı Höyük'teki tespitleriyle öğreniyoruz ki aslında 8 bin yıl önce de burada güçlü bir kimlik ve yerleşim vardı. Yapılan kazılar ve bilimsel toplantılar ilçemizin kültürel ufkunu açmaya devam edecek."

Arkeometalurji ve madencilik tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ünsal Yalçın ise Türkiye'nin jeolojik yapısı gereği maden kaynakları açısından dünyada çok özel bir konuma sahip olduğunu aktardı. İnsanlığın yerleşik yaşama geçtiği bu coğrafyada hammaddenin medeniyetleri şekillendirdiğini kaydeden Yalçın, "Günümüzden 10 bin yıl önce insanoğlunun kullandığı ilk metal ürünlerine Güneydoğu ve İç Anadolu'daki yerleşimlerde rastlıyoruz. Balkanlar'dan İran'a uzanan maden kuşağında Anadolu, komşu coğrafyalarla olan etkileşimini ve gelişimini her zaman maden kaynakları üzerinden kurmuştur" ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek bildiri sunumları ve oturumlar kapsamında; madencilik tarihi, yer altı kaynaklarının tarihi gelişimi ve Tavşanlı Höyük kazı çalışmalarından elde edilen veriler bilim dünyasıyla paylaşılacak. Organizasyonla Tavşanlı'nın bilim, kültür ve turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Açılış programına; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Müze Müdürü Dr. Sevgi Gürdal, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, TKİ İşletmeler Daire Başkanı Erhan Özkan, Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürü Fatih Mehmet Bilge, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ünsal Yalçın, Düzenleme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Eren Kömürlü ile Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Fidan katıldı.

Kaynak: İHA
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