Tavşanlı\'da Avrupalı gençlere tarihi ve kültürel tanıtım

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2071 Erdemli Nesiller Derneği tarafından yürütülen "Erasmus+ KA152 Kültürel Miras" temalı proje çerçevesinde Türkiye, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan gelen gençler tarihi ve kültürel bağları güçlendiriyor.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir'in katılımıyla düzenlenen geleneksel Türk kahvaltısıyla başlayan programda yerli ve yabancı gençler, iki gün boyunca Tavşanlı ve Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Projede; kültürel miras, doğal çevre ve sürdürülebilirlik konularında önemli deneyimler paylaşıldı.

Program kapsamında Avrupalı ve Tavşanlılı gençler; ilçenin tarihi sokaklarını, tarihi camilerini ve Macar bağımsızlık hareketinin lideri Lajos Kossuth'un anısını barındıran Kütahya'daki Macar Evi ile Kütahya Çini Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması üzerine odaklanıldı.

Tavşanlı Gençlik Merkezi'nde devam eden etkinliklerde ise renkli görüntüler sahneye yansıdı. Katılımcı gençlere Türk dini musikisinden örnekler dinletilirken, geleneksel Türk sanatlarından ebru yapımı uygulamalı olarak öğretildi. Yabancı misafirlerin geleneksel Türk strateji oyunu Mangala'yı deneyimlemesi ise kültürel etkileşimi ve dostluk bağlarını üst seviyeye çıkardı.

Etkinliklerin iki gün daha devam edeceğini belirten 2071 Erdemli Nesiller Derneği Başkan Vekili ve Tarih Öğretmeni Mesut Kocaman, projeye destek veren kurumlara teşekkür etti. Kocaman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gerek Tavşanlılı gençlerimiz gerekse Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan gelen misafirlerimiz önemli deneyimler edindiler. Hem Tavşanlı hem Kütahya halkının, yabancı misafirlerimize gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca projemize katkıları dolayısıyla başta İlçe Kaymakamlığımız olmak üzere, Tavşanlı Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şükranlarımızı sunarız." - KÜTAHYA