TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş'tan Pierre Loti Tepesi için isim değişikliği talebi - Son Dakika
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TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş'tan Pierre Loti Tepesi için isim değişikliği talebi

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TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş\'tan Pierre Loti Tepesi için isim değişikliği talebi
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Eyüp sırtlarındaki tepenin 1934'te verilen Pierre Loti ismiyle anılmasına tepki gösterdi. Ertaş, tepenin yeniden İdris Köşkü Tepesi olarak adlandırılması için İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaptı.

Yüzyıllar boyunca İstanbul'un en önemli manevi merkezlerinden biri olan Eyüp sırtlarındaki İdris-i Bitlisi veya İdris Köşkü Tepesi'ne 1934'te İstanbul Belediyesi tarafından bir Fransız deniz subayı ve yazarı olan, eşcinsel Pierre Loti'nin isminin verilmiş olmasına ve bu tepenin hala bu isimle anılmasına Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş tepki göstererek İstanbul'un en güzide yerlerinden biri olan tepenin yeniden eski ismiyle anılması gerektiğini söyledi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamasına şöyle devam etti: "İçişleri Bakanlığımızın LGBT'ye ve sapkın tüm gruplara 'Ailem Güvende' operasyonlarını yaptığı bu günlerde İstanbul'un manevi merkezlerinden olan Eyüp'teki tepenin Avrupalı araştırmacıların da kuir, heteroseksüel, eşcinsel, karmaşık cinsel kimliğe sahip olduğunda hemfikir oldukları Pierre Loti ismiyle anılmasını bir Müslüman/Türk kimliğiyle kabul etmemiz mümkün değil. Bu isimlendirme İslam şehri İstanbul'a yakışmamaktadır. Bir Fransız denizci subayı ve yazarı olan Pierre Loti'nin Türk hayranı olması, yazılarında İstanbul'u işlemesi onun adının; Cihan Padişahı, Türk Hakanı Yavuz Sultan Selim'in ünlü tarihçisinin, devlet adamının ve İslam Alimi olan İdris-i Bitlisi'nin 16. asırdan beri burada yaşayan isminin yerine koyulması için yeterli midir? Bu isim değişikliği doğru olmuş mudur? 1934'teki konjonktürel durumun, onulmaz Batı sevdasının, büyük Türk devleti Osmanlı'ya ve İslama mesafenin popülizmiyle İstanbul Belediyesi'nin aldığı hatalı kararla neden hala İstanbul'un bu aziz tepesinde bir homoseksüelin, eşcinselin adı yaşasın? Hem İçişleri Bakanlığımızdan hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talebimiz Pierre Loti isminin aziz İstanbul'un manevi noktalarından biri olan bu tepeden kaldırılması ve yerine yeniden İdris Köşkü Tepesi isminin verilmesidir. Konuyu yetkililerin ve aziz milletimizin takdirlerine sunuyoruz."

Kaynak: İHA
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