Tekirdağ'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 10'a Çıktı

Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 10'a yükseldi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 10'a yükseldi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmet gibi 33 kriter üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda kentte geçen yıl 8 olan mavi bayraklı plaj sayısı 10'a çıktı. Bu yıl Tekirdağ genelinde 8'i Şarköy ilçesinde, 2'si ise Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ ve Altınova Mahallesi'nde olmak üzere toplam 10 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Marmara Denizi'nin kıyısındaki Tekirdağ'ımız, 19 yıldır mavi bayraklı plajları ile yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Geçen yıl Şarköy ilçemizde 8 mavi bayraklı plajımız vardı. Bu yıl yapılan değerlendirmeler sonucunda Süleymanpaşa ilçemizdeki Kumbağ ve Altınova Mahallesi'ndeki plajlarımız da mavi bayrak almaya hak kazandı" dedi.

Mavi bayrağın özellikle turistler açısından önemli bir kriter olduğuna dikkat çeken Karaküçük, "Turistler mavi bayraklı plajlara gelmeye özel hassasiyet gösteriyor. Bu da şehrimiz için büyük bir avantaj. Tekirdağ'da mavi bayraklı plajların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli 22 plajımız daha bulunuyor. Plajların nitelikli olması, bölgeye olan ilgiyi artırıyor. Mavi bayraklı plajlarımızın çevre turizmine farkındalık kazandıracağına inanıyoruz. Bu yaz sezonunda yerli ve yabancı turist sayısında artış bekliyoruz" diye konuştu.

Karakücük, yeni mavi bayraklı plajların kazandırılmasında katkı sunan tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ederek, "Bu sayede Tekirdağ, Türkiye genelinde mavi bayraklı plaj sayısında 9. sıraya yükseldi" ifadelerini kullandı.