Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, bu yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında dördüncüsü kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Tekirdağ'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Aşçılık Programı öğrencileri tarafından hazırlanan Tekirdağ köftesi, Çerkezmüsellim Pabuç köfte, Malkara eski kaşarı, Bulama ve Küçükyoncalı keşkeği gibi geleneksel yemekler katılımcılara ikram edildi.

Ayrıca Şarköy kirazı, Şarköy sirkesi, Şarköy zeytini ve zeytinyağı gibi Tekirdağ'a özgü ürünler de ziyaretçilere sunuldu. Özellikle coğrafi işaretli "Mursallı yapıncak yaprağı" ile hazırlanan lezzetler büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türk mutfağı, binlerce yıllık tarihi ve birikimiyle yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en zengin ve köklü mutfaklarından biridir. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Selçuklulardan günümüze uzanan büyük kültür yolculuğu, sizlerin emekleriyle yalnızca lezzet değil, aynı zamanda anlam da kazanmıştır."

Karaküçük ayrıca, "İnşallah yakın zamanda Ferhadanlı karpuzu, Ramazan çöreği ve Kınalı bamya için coğrafi işaret alma çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve çok sayıda vatandaş katıldı.